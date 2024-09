ZUS przypomina uczniom z rentą rodzinną o pewnym obowiązku

(fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

Do końca września uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, mają obowiązek złożenia wniosku o dalszą wypłatę tego świadczenia. Muszą również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki. Jeśli zrobią to z opóźnieniem, np. złożą dokumenty w październiku, to za wrzesień stracą prawo do tej renty.

Renta rodzinna po zmarłym rodzicu przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia, a jeśli kontynuują naukę – nawet do 25 roku życia. Studenci, którzy skończą 25 lat na ostatnim roku studiów, mogą otrzymywać rentę aż do jego zakończenia. Natomiast bez ograniczeń wiekowych rentę rodzinną mogą pobierać dzieci, które przed ukończeniem 16 roku życia lub w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich przypadku nie ma znaczenia, czy się uczą. - W przypadku maturzystów przyjętych na pierwszy rok studiów, którzy pobierają rentę rodzinną, jeśli nie chcą jej stracić za wrzesień, muszą dopełnić formalności w ZUS. Do końca września składają wniosek o kontynuację wypłaty świadczenia wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na studia, a do końca października zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów. Pozostali studenci czas na złożenie wniosku i zaświadczenia o kontynuowaniu nauki mają do końca października – wyjaśnia Anna Grabowska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego. W przypadku, gdy rozpoczęcie nauki nastąpiło w innym miesiącu niż wrzesień czy październik, zaświadczenie o dalszej edukacji należy złożyć do końca miesiąca, w którym rozpoczęto naukę. Jeśli uprawniony do renty uczeń lub student przestanie się uczyć, musi niezwłocznie zawiadomić o tym ZUS. Wówczas świadczenie zostanie wstrzymane. Jeśli nie zawiadomimy ZUS-u o okolicznościach powodujących zmniejszenie, zawieszenie lub utratę prawa do renty i Zakład nadal będzie wypłacał nam niezmienioną kwotę, będziemy musieli zwrócić nienależnie wypłacane nam świadczenia z odsetkami. - Nie trzeba co roku dostarczać zaświadczenia o dalszej nauce, jeśli uczelnia czy szkoła wydała je na cały okres trwania nauki (np. studia 5-letnie). ZUS wypłaca rentę rodzinną za okres wskazany w zaświadczeniu - dodaje Anna Grabowska Uczeń lub student, który pobiera rentę rodzinną, musi poinformować ZUS o przerwaniu lub wcześniejszym zakończeniu nauki. Jeśli tego nie zrobi, będzie musiał zwrócić nienależnie pobraną rentę rodzinną wraz z odsetkami.

informacja ZUS