ZUS szkoli i odpowiada na pytania

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu zaprasza do udziału w kolejnych dyżurach telefonicznych oraz szkoleniu on-line, które odbędą się:

dyżur telefoniczny 12.10.2021 r. na temat: Właściwego ustawodawstwa – praca za granicą i zatrudnianie cudzoziemców, w godz. 09:00 - 13:00 pod numerem (55) 641 36 57 ;

Szkolenie będzie obejmowało zagadnienia:

Zasady ustalania uprawnień do wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Dokumentowanie prawa do świadczeń. Wysokość świadczeń. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami.

Zapisy na szkolenie przyjmujemy do 12 października 2021 r., tylko mailowo na adres Elblag_szkolenia@zus.pl .

W zgłoszeniach na szkolenia prosimy o podanie

Adresu e-mail, na który wyślemy zaproszenie. Datę i temat szkolenia. Numer telefonu do kontaktu.

Prosimy również o odesłanie Oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.Szkolenie prowadzone będzie za pośrednictwem Cisco Webex Meeting. W dniu spotkania na wskazany przez Państwa adres mailowy wyślemy link do wydarzenia. Dołączenie do spotkania będzie możliwe poprzez kliknięcie w treści maila przycisku Join meeting (dołącz do spotkania). Prosimy o wyposażenie się w mikrofon i słuchawki.