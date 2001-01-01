10 urodziny CRW Dolinka!

Już w najbliższy weekend, od 20 do 21 września, będziemy świętować 10 urodziny Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka! Przez dwa dni czekać będą wyjątkowe atrakcje: dmuchany tor przeszkód, zumba, aqua fitness oraz zniżka 50% na bilety (tylko na ulgowe i normalne). Podczas urodzin nie może zabraknąć gości, więc już teraz zapraszamy wszystkich do wspólnego spędzenia czasu.

- W najbliższy weekend minie 10 lat od kiedy gościmy klientów Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Dokładnie 21 września 2015 uroczyście otworzyliśmy obiekt. Przez dekadę basen służył nie tylko mieszkańcom, ale również i przejezdnym turystom. Wiele dzieci, ale również i dorosłych, stawiało swoje pierwsze kroki w pływaniu, zorganizowaliśmy wiele imprez sportowo-rekreacyjnych, czy zawodów pływackich. W najbliższy weekend będzie idealna okazja do wspólnego świętowania i uczczenia tych 10 lat w wyjątkowy sposób – mówi Marek Kucharczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Od 20 do 21 września goście odwiedzający basen będą mogli skorzystać z dodatkowych atrakcji. Na basenie rekreacyjnym oraz sportowym będą rozstawione dmuchane tory przeszkód, w konfiguracji jakiej jeszcze nie było. Dodatkowo atmosferę podgrzeją nasi instruktorzy, którzy poprowadzą ćwiczenia z zumby w wodzie i aqua fitnessu. Decyzją Prezydenta Elbląga Michała Missana w urodzinowy weekend (20-21.09) będzie obowiązywała zniżka tylko na bilety ulgowe i normalne - 50% taniej!

Wszystkie dodatkowe atrakcje są wliczone w cenę biletów. Bądźcie z nami i wspólnie świętujmy jubileusz 10-lecia Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka.