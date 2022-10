65 lat MKS „Truso” Elbląg

Międzyszkolny Klub Sportowy „Truso” Elbląg kończy w listopadzie 65 lat. Z tej okazji 18 listopada o godz. 17:30 w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu odbędzie się uroczystość jubileuszowa.

Krótki rys historyczny:

15 listopada 1957 roku grupa nauczycieli – entuzjastów sportu, postanowiła powołać do życia Międzyszkolny Klub Sportowy w Elblągu. Na spotkaniu założycielskim oficjalnie utworzono MKS „Elbląg”, będący protoplastą obecnego MKS „Truso”.

Początki były bardzo trudne, ale stopniowa normalizacja życia w mieście, wzrost ilości szkół i obiektów sportowych pozwoliły na uporządkowanie spraw sportu szkolnego. Połączono działające w odosobnieniu szkolne koła sportowe w jeden, reprezentujący elbląską młodzież szkolną Międzyszkolny Klub Sportowy. Pierwsze miesiące działalności – to próby połączenia działalności masowej ze sportem wyczynowym. Powstanie w 1958 roku Zarządu Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Elblągu, umożliwiła skierowanie pracy klubu na działalność wyczynową.

MKS Elbląg, a od 1966 roku MKS „Truso” Elbląg, nie był dużym klubem. W pierwszym pięcioleciu MKS posiadał 4 sekcje, później ich ilość spadła do dwóch. Nigdy nie było kłopotów z naborem młodzieży do poszczególnych sekcji. Prawidłowa współpraca ze szkołami podstawowymi i średnimi umożliwiała pozyskanie do drużyn najzdolniejszych zawodników. Dobra praca z młodzieżą szybko przynosiła doskonałe efekty, głownie w piłce ręcznej i gimnastyce sportowej. Drużyna piłki ręcznej bardzo szybko stała się wizytówką klubu i jego sekcją „eksportową”.

Dzisiaj to klub, który zrzesza ponad 350 dzieci w 22 grupach ćwiczebnych. Posiada sześć sekcji: piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, judo, lekkoatletyka i kolarstwo górskie MTB. Możemy pochwalić się medalami mistrzostw Polski, ale najważniejszym celem klubu jest wychowanie zdolnej młodzieży do poziomu mistrzowskiego. Nasi wychowankowie dzisiaj grają w najwyższych ligach zagranicznych i polskich. Zdobywają medale mistrzostw Polski w drużynach seniorskich i reprezentują nasz kraj na arenie międzynarodowej z czego jesteśmy bardzo dumni.

Serdecznie zapraszamy naszych wychowanków, działaczy, trenerów do spotkania po latach. Klub organizuje uroczystą kolację 18 listopada o godz. 20 w sali bankietowo – weselnej „Wiktoria” znajdującej się przy ul. Akacjowej 28 w Elblągu. Koszt od osoby to 150 zł.

W celu potwierdzenia uczestnictwa prosimy o kontakt w siedzibie Klubu przy ul. Kościuszki 77a (dawna hala MOS), telefonicznie pod numerem 607 045 276 lub przez adres e-mail: biuro.truso1957@gmail.com. Chęć uczestnictwa w kolacji prosimy potwierdzić najpóźniej do 4 listopada.

