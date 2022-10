Miniony weekend to aż 7 medali elbląskich lekkoatletów w wojewódzkich i międzywojewódzkich mistrzostwach w biegach przełajowych. Zobacz więcej zdjęć.

W minioną sobotę (15 października) przy pięknej pogodzie na malowniczym terenie Parku Ekologicznego w Pasłęku odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików U-16 oraz Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Biegach Przełajowych. Biegi łączone lecz z oddzielną klasyfikacją. Jakże to był udany start młodych lekkoatletów MKS TRUSO Elbląg.

Łącznie w mistrzostwach startowało 10 zawodników, niestety kilku z powodu choroby nie mogło uczestniczyć, lecz i tak od kilku lat to najlepszy udział elblążan w imprezie przełajowej na poziomie młodzieżowym.

Na 10 biegów o ciekawej i zróżnicowanej trasie (zbiegi i podbiegi), jakie przygotowali organizatorzy imprezy, nasi reprezentanci zdobyli aż 7 medali.

I tak w najstarszej kategorii U-20 rocznik 2004 i open:

Patrycja Hulanicka na dystansie 2000m zdobyła złoty medal

Paweł Janicki na dystansie 3000m zdobył srebrny medal

W biegach najdłuższych w kategorii U-18 rocznik 2005 -2006 bezkonkurencyjni byli:

Michał Rodziewicz na dystansie 3000 m zdobył złoty medal

Małgorzata Leśniewska na dystansie 2000 m zdobyła złoty medal zarówno Michał, jak i Małgosia zwyciężyli swoje biegi z przewagą kilkudziesięciu metrów deklasując swoich rywali, dając tym samym mocny sygnał – „ kto rządzi w województwie w kat. U-20”.

Nie zawiodła również Milena Trochimczuk, która w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w kat U-16 na dystansie 2500 m zajęła 4 miejsce, zaś w Mistrzostwach Województwa zdobyła srebrny medal. Wszyscy wyżej wymienieni zawodnicy to grupa trenera Czesława Nagy, który jak zawsze pod katem szkoleniowym jest perfekcyjny.

Dużą niespodziankę zrobili zawodnicy trenera Stanisława Szczepańskiego i tak w kategorii U-14 rocznik 2009-2010 wicemistrzami województwa warmińsko-mazurskiego ze srebrnymi medalami zostali:

Zuzanna Orzechowska w biegu na 1000 m i Wiktor Lubański również na dystansie 1000 m, którzy mocno dali się we znaki konkurencji i pragną „rozdawać przysłowiowe karty”.

Ponadto na tym samym dystansie Laura Dębska zajęła 7 miejsce, natomiast zawodniczka Aleksandry Wondzińskiej Michalina Trochimczuk przybiegła na 5 miejscu. Powyższe biegi odbyły się w mocnej obsadzie zarówno wśród dziewcząt, jak i chłopców. Bardzo udany występ zaliczył brązowy medalista z otwartego stadionu na 600 m Antoni Sokołowski, w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w kat U-16 na dystansie 2000 m zajął 11 miejsce, a w Mistrzostwach Województwa był 7. Biegi w U-16 dz. i chł. odbyły się w silnej obsadzie z udziałem zawodników z województwa mazowieckiego. Dla niektórych naszych sportowców, to przełajowy debiut na poziomie wojewódzkim i makroregionalnym. Tym bardziej należą się im duże słowa uznania za bardzo udany występ i promocję Elbląga.

Sukcesy elblążan w Pasłęku zauważyła z „pozytywnym niepokojem” Pani Bronisława Ludwichowska, niegdyś Mistrzyni Świata w Biegach Przełajowych, a dziś znana i ceniona w Polsce trenerka AZS UWM Olsztyn, której MKS TRUSO Elbląg wręcz wyszarpał kilka medali.

- Nie macie stadionu z bieżnią 400 m, to ogromna strata dla tak dużego miasta w naszym województwie. Jestem całym sercem i kibicuje, aby taki obiekt w Elblągu powstał zwłaszcza, że macie szkołę sportową, która może zapewnić napływ utalentowanej młodzieży do LA – stwierdziła Pani Bronisława Ludwichowska, podkreślając duży postęp elbląskich młodych lekkoatletów.

I tak powoli kończy się dla naszych lekkoatletów sportowy sezon LA 2022 – jeszcze tylko wisienka na torcie i oczekiwany udział Michała Rodziewicza – Kadra Narodowa B w Mistrzostwach Polski Juniorów w Biegach Przełajowych U-18 w listopadzie tego roku.

Na podsumowanie sezonu zapewne poczekamy do Jubileuszu 65 - lecia MKS TRUSO (18 listopada). Lekkoatletycznych sukcesów by nie było, gdyby nie praca kadry trenerskiej, Zarządu Klubu i dużego zaangażowania rodziców. Ale przede wszystkich udana współpraca z Dyrekcją ZSiPS i dotacja prezydenta Elbląga, bez której trudno byłoby promować nasze miasto w 2022 roku, za co serdecznie w imieniu dzieci i młodzieży dziękujemy.