A od Nowego Roku uczę się tańca towarzyskiego

Jak tam Wasze noworoczne postanowienia? Ty i Twój partner szukacie wspólnej pasji i chcielibyście więcej czasu spędzać razem? Przyjdźcie więc do Centrum Tańca „Promyk”, aby spróbować swoich sił w tańcu towarzyskim. Każdy może dołączyć do nowej grupy – zajęcia ruszają już w styczniu.

Karnawał to czas zabawy, balów i imprez towarzyskich. To również świetny czas na rozpoczęcie nauki tańca, a w Promyku tańczyć może się nauczyć każdy, bez względu na wiek i predyspozycje. Na kursie tańca towarzyskiego pary będą miały okazję poznać układy tańców standardowych i latynoamerykańskich. Poza nauką podstawowych kroków będzie można również poznać tajniki tańca w parze, co przyda się na każdym parkiecie.

Promyk zaprasza do nowej grupy na kurs tańca towarzyskiego dla dorosłych. Pierwsze zajęcia odbędą się w sobotę, 4 stycznia, w Centrum Tańca „Promyk” przy ul. Browarnej 80 w godzinach 16:00-17:30. Odpłatność wynosi 70 zł/os. za miesiąc.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 55 611 01 30/40, kom.: 609-977-220 w godzinach 8:00-16:00 lub mailowo: promyk@swiatowid.elblag.pl