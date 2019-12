Adam Boros wraca do Concordii

Nowy rok prawdopodobnie przyniesie mały wstrząs w Concordii Elbląg. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że trenerem pomarańczowo – czarnych w rundzie wiosennej ma zostać Adam Boros.

To na razie nie jest oficjalna informacja, ale wszystko wskazuje na to, że w rundzie wiosennej Concordię Elbląg poprowadzi Adam Boros. Pomarańczowo – czarni zrezygnowali z usług dotychczasowego szkoleniowca, wszystko wskazuje na to, że nowy trener Concordii z nowym zespołem zacznie już pracę w okresie przygotowawczym.

Adam Boros ostatnio trenował czwartoligową Zatokę Braniewo. Rundę jesienną braniewianie zakończyli na 13. miejscu (5. zwycięstw, 2 remisy, 10 porażek, bilans bramek: 21:38).

Dla Adama Borosa to nie będzie pierwsza przygoda z pomarańczowo – czarnymi. W kwietniu 2010r. został on trenerem Concordii, która wówczas grała w III lidze. Debiut wypadł okazale: w pierwszym meczu pod wodzą nowego szkoleniowca pomarańczowo – czarni wygrali 3:1 z Promieniem Mońki, a cały sezon zakończyli na 5. miejscu. Z Concordią Adam Boros awansował do II ligi, z drużyną z ul. Krakusa pożegnał się po rundzie jesiennej sezonu 2013/13, kiedy objął lokalnego rywala – Olimpię. W rundzie jesiennej Concordia w wielu spotkaniach mimo że była beniaminkiem ligi zaskakiwała dobrą grą. Elblążanie z dorobkiem 22 punktów zajmowali 10 miejsce w ligowej tabeli.

Obecnie Concordia zajmuje 9. miejsce w tabeli grupy pierwszej III ligi. W okresie przygotowawczym zaplanowano 9 meczów kontrolnych.

Concordia Elbląg na swojej stronie internetowej potwierdziła, że od nowego roku trenerem pomarańczowo - czarnych będzie Adam Boros.