Adrian Durma nie zwalnia tempa

W dniach 21-23 lutego w Bratysławie na Słowacji odbył się kolejny Puchar Europy w kick boxingu, w którym startował elblążanin Adrian Durma. Po raz kolejny potwierdził klasę, wygrywając w kategorii do 74 kg w formule kick light i zdobywając brąz w formule light contact.

W drodze do złota elblążanin stoczył trzy walki. Najpierw przed czasem, już w pierwszej rundzie, pokonał zawodnika z Czech i Słowacji, dominując nad rywalami. Finał również przebiegał pod dyktando Adriana Durmy, który wygrał jednogłośnie na punkty z przeciwnikiem z Austrii. W formule light contact najpierw pokonał Ukraińca i Słowaka, a w kolejnej walce uległ minimalnie na punkty (1:2) reprezentantowi Węgier.

- Walki były naprawdę mocne. Na ten turniej przyjechali zupełnie inni zawodnicy niż do Chorwacji. Forma rośnie z tygodnia na tydzień, co dobrze rokuje. Mimo że wygrałem turniej w formule kick light, to nie jestem z siebie zadowolony. Walka z Węgrem w formule light contact nie poszła tak, jakbym chciał, ale dała cenne doświadczenie. Teraz przede mną kolejne wyzwania, do których muszę się przygotować. Już za dwa tygodnie będę rywalizować w Pucharze Polski Wojska Polskiego i służb mundurowych, reprezentując państwową straż pożarną - mówi Adrian Durma.