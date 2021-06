Aktywna środa z MOSiR-em

Po kilku miesiącach przerwy możemy ponownie zacząć wspólne ćwiczenia. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach programu Aktywuj się z MOSiR-em organizuje różnorodne zajęcia, w tym jogę i Turbo Spalanie, które w środę zagoszczą w budynku Krytego Lodowiska Helena.

W ostatnim czasie z powodu pandemii nie było możliwości prowadzenia zorganizowanych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla grup. Na szczęście w końcu się to zmienia i możemy ponownie rozpocząć wspólne ćwiczenia. Jest to szczególnie ważne dla osób, którym trudniej jest ćwiczyć samodzielnie lub brakuje im do tego motywacji, a także dla tych, które po ponad rocznym okresie pandemii potrzebują wrócić do dobrej formy. Tym bardziej zajęcia w ramach Aktywuj się z MOSiR-em mogą być teraz bardzo przydatne. „Aktywuj się z MOSiR-em” to cykl zajęć skierowany do każdego mieszkańca naszego miasta. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu przygotował w ramach niego przeróżne propozycje. Jest coś dla tych, którzy lubią poćwiczyć przy rytmach muzyki, dla fanów gimnastyki i tych, co z chęcią poruszają się w wodzie. Jeśli chcesz nauczyć się czegoś nowego, zadbać o własne ciało, a przy tym lubisz się bawić, to ta oferta skierowana jest właśnie do Ciebie. W ofercie są: Zumba, Joga, Turbo Spalanie oraz zajęcia w wodzie: Aqua Fitness i Aerobik dla seniorów.

W każdą środę od początku czerwca aż do końca wakacji zapraszamy na zajęcia Jogi i Turbo Spalania w budynku Krytego Lodowiska Helena przy ul. Karowej.

Turbo Spalanie to zajęcia oparte na zasadach Tabaty, czyli formie treningu interwałowego. Trening ten oparty jest na dużym wysiłku i następujących, we właściwych odstępach, przerwach na odpoczynek, co pozwala ciału na kolejne, jeszcze intensywniejsze serie. Dzięki temu maksymalnie stymulujemy mięśnie przez co szybciej spalamy tkankę tłuszczową. Każdy uczestnik zajęć poprawi także wydolność i wytrzymałość organizmu. Zajęcia Turbo Spalania odbywają się w środy na tafli lodowiska o godz. 18.30.

Joga, a dokładniej Vinyasa Yoga, to propozycja dla tych, którzy chcą się zrelaksować, choć ta odmiana jogi jest energiczna. Ważnym elementem jest zsynchronizowanie ruchu z oddechem. Dzięki jodze stajemy się silniejsi i bardziej elastyczni. To propozycja dla osób, które potrzebują odpocząć od stresu oraz polepszyć swoją równowagę fizyczną i psychiczną. Zajęcia, które prowadzi Agata Derebecka, certyfikowany międzynarodowy instruktor, odbywają się w środy w sali fitness w budynku Krytego Lodowiska o godz. 19.00.

Koszt pojedynczych zajęć na lodowisku (zarówno Jogi, jak i Turbo Spalania) to 13 zł. Możliwe jest korzystanie z kart Multisport.

Przypomnijmy, że oprócz powyższych zajęć w ramach Aktywuj się z MOSiR-em odbywają się również:

Zumba – we wtorki i czwartki o 19.30 (Kryte Lodowisko ul. Karowa)

Aqua Fitness – we wtorki i czwartki o 20.00 (CRW Dolinka ul. Moniuszki)

Aerobik dla Seniorów w wodzie – w soboty o 11.00 (Kryta Pływalnia ul. Robotnicza)

Więcej informacji na stronie MOSiR