Aktywna zabawa i rozwój w rytmie muzyki

Szukasz zajęć, które połączą aktywność fizyczną Twojego dziecka z doskonałą zabawą? Zumba dla dzieci to idealna propozycja! Dynamiczne ruchy, wesoła muzyka i uśmiech towarzyszą wszystkim uczestnikom tych zajęć. Pod okiem doświadczonej instruktorki najmłodsi będą mogli rozwijać swoje umiejętności taneczne i koordynację ruchową, jednocześnie ciesząc się aktywnym spędzaniem czasu.

Zumba dla dzieci to zajęcia skrojone na miarę potrzeb najmłodszych dzieci, jak i młodzieży. Podczas spotkań uczestnicy uczą się prostych układów tanecznych, rozwijając koordynację ruchową i poczucie rytmu, wzmacniają swoje ciało oraz poprawiają kondycję fizyczną. Integrują się z rówieśnikami i uczą współpracy w grupie, a także wyrażają siebie poprzez kreatywny ruch i taniec w przyjaznej atmosferze. Instruktorka Magdalena Krupa zadba o to, by każde dziecko czuło się komfortowo i śmiało rozwijało swoje umiejętności, niezależnie od poziomu zaawansowania.

Zajęcia odbywają się w soboty o godz. 10:00 dla przedszkolaków (4-6 lat) oraz o godz. 11:00 dla uczniów (7-12 lat), w sali fitness w budynku Lodowiska Helena przy ul. Karowej 1 w Elblągu. Koszt jednorazowego wejścia wynosi 20 zł, a bilety można nabyć tuż przed zajęciami w kasie lodowiska lub w biletomacie. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto zjawić się nieco wcześniej!

Zumba dla dzieci to połączenie aktywności fizycznej z zabawą, co czyni te zajęcia idealnym wyborem. Zapisz do nas swoje dziecko, a na pewno wrócicie na kolejne spotkanie!