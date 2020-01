Aktywne ferie z MOSiRem

Zakończył się pierwszy tydzień Ferii z MOSiR-em. Za nami pięć ciekawych i aktywnych sportowo dni. To jednak nie koniec atrakcji, bo równie ciekawie zapowiadają się kolejne zajęcia przygotowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

To był bardzo aktywny i ciekawy tydzień ferii. Przez pięć dni dzieci i młodzież mogły korzystać z bezpłatnych zajęć sportowych przygotowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

- W czasie pierwszego tygodnia ferii z MOSiR-em dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w różnych zajęciach. A jest z czego wybierać: siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna, tenis stołowy, judo, karate, zumba, do tego zajęcia na basenie, lodowisku i torze łyżwiarskim – informuje Natalia Szrama, specjalista ds. marketingu i reklamy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. – Właśnie z zajęć na łyżwach korzystało najwięcej osób. Codziennie lodowisko i tor odwiedzało kilkuset miłośników tego sportu.

W piątek, na zakończenie pierwszego tygodnia ferii, odbyły się zajęcia na Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej, dwie ślizgawki na Lodowisku Helena, ślizgawka na odkrytym torze łyżwiarskim Kalbar oraz szereg zajęć na Hali Sportowo-Widowiskowej. Piątek był też kolejnym dniem, gdzie dzieci i młodzież mogły uczestniczyć w zajęciach Zumby. Także tym razem nie brakowało chętnych, którzy chcieli sprawdzić swoje taneczne umiejętności pod okiem profesjonalnego trenera. Sporo działo się także na Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej. Tu dzieci tradycyjnie mogły uczestniczyć w zajęciach z: piłki nożnej, siatkówki, tenisa stołowego oraz judo. Jak zawsze bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia freestyle football, na których można było nie tylko zobaczyć ciekawe sztuczki techniczne, ale też się ich pouczyć.

Zapraszamy do obejrzenia galerii z piątego dnia ferii oraz do do zapoznania się z propozycją zajęć, które na drugi tydzień przygotował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Kryta Pływalnia, ul Robotnicza 68

10.00 i 11.00 od poniedziałku do piątku - zajęcia rekreacyjne, siatkówka i koszykówka w wodzie



Kryte lodowisko, ul. Karowa 1

12.00 i 13.00 od poniedziałku do piątku - jazda dowolna na lodowisku oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodzie dla dzieci



Tor łyżwiarski Kalbar, ul. Agrykola 8

14.00 od poniedziałku do piątku - jazda dowolna na torze (krótka łyżwa)

Strzelnica Krytej Pływalni, ul. Robotnicza 68

10.00 w poniedziałek i środę - szukamy Snajpera - zajęcia na strzelnicy sportowej

Sala Fitness w budynku krytego lodowiska, ul. Karowa 1

11.00 w środę i piątek - zajęcia taneczne – Zumba



Hala Sportowo - Widowiskowa, al. Grunwaldzka 135

10.00 od poniedziałku do piątku - zajęcia tenisa stołowego z Mlexerem

9.00 w poniedziałek i środę – turnieje piłki siatkowej

9.00 w czwartek i piątek – turnieje piłki nożnej



Co jeszcze czeka na najmłodszych w kolejnych dniach można znaleźć w programie Ferii z MOSiR-em.