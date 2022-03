Aktywne kobiety wypełniły halę

Czy Dzień Kobiet można spędzić na sportowo? Można. Udowodniła to setka aktywnych pań, która pojawiła się we wtorek w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej. Na płycie boiska odbyły się pokazowe zajęcia Turbo spalania, Zumby i Jogi. Zobacz zdjęcia.

Aktywny Dzień Kobiet to pierwsza taka impreza, zorganizowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Każda kobieta, która zdecydowała się dołączyć do naszej zabawy, nie mogła narzekać na nudę. W czasie trzech zajęć panie zapoznały się z propozycjami, dostępnymi w programie „Aktywuj się z MOSiR-em”. A wszystko to miało efektowną oprawę świetlną i dźwiękową.

Na początek wraz z trenerką personalną, Anną Woronowicz, odbyły się zajęcia Turbo spalania. Uczestniczki wzmocniły swoje mięśnie, popracowały nad zwiększeniem wytrzymałości i ogólnej sprawności fizycznej. Efektowny trening z krzesłami tylko urozmaicał całe ćwiczenia. Co ważne, nikt nie zamierzał odpuszczać. Po chwili na scenę wkroczył Marcin Wierzbicki. Instruktor tanecznej Zumby poprowadził przez ciekawe kroki tej sztuki, wywołując zachwyt trenujących uczestniczek. Na zakończenie spotkania wystartowała spokojna Joga, którą przedstawiła Magdalena Wtulich. Po imprezie wszystkie panie otrzymały symbolicznego kwiatka.

Program zajęć „Aktywuj się z MOSiR-em”:

Turbo spalanie – środa 18:30, sala fitness Lodowiska Helena

Zumba – wtorek i czwartek 19:30, sala fitness Lodowiska Helena

Joga – środa 19:30, sala fitness Lodowiska Helena

Aqua fitness – wtorek i czwartek 20:00, CRW Dolinka, środa i piątek 20:00, Kryta Pływalnia

Aerobik dla seniorów w wodzie – sobota 11:00 i 12:00, Kryta Pływalnia

Szczegóły zajęć dostępne na stronie MOSiR.