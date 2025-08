Aktywne lato z MOSiR-em: sprawdź plan na nadchodzący tydzień!

Wakacje na półmetku, a my nie zwalniamy tempa! Przed nami pierwszy sierpniowy tydzień pełen aktywności – od nocnej wyprawy rowerowej, przez emocje na pumptracku, aż po rywalizację w siatkówce plażowej. Sprawdź, co przygotowaliśmy i dołącz do letniej zabawy z MOSiR-em!

Lipcowe aktywności już za nami! Przez pierwszy miesiąc bezpłatnych wakacji z MOSiR-em udało nam się zorganizować całą masę wydarzeń, z których chętnie korzystaliście. W sierpniu również będzie się działo! Sprawdźcie co czeka nas w nadchodzącym tygodniu.

Nocna wycieczka rowerowa (wtorek, 5 sierpnia, 20:00, pętla ul. Ogólna)

Jak co roku, w wakacyjnym klimacie, zapraszamy Was na wyjątkową rowerową wyprawę pod osłoną nocy. Naszym celem będą malownicze Kadyny, gdzie odwiedzimy lokalny punkt widokowy i zatrzymamy się, by podziwiać zapierające dech w piersiach krajobrazy. Trasa liczyć będzie około 40 kilometrów, a powrót do Elbląga planowany jest około północy. Na miejscu planowane jest również ognisko, zabierzcie ze sobą kiełbaski do pieczenia. Zbiórka na pętli przy ul. Ogólnej.

Zawody na pumptracku po raz drugi (środa, 6 sierpnia, 17:00, ul. Kłoczowskiego)

Tym razem zabieramy was w inną część miasta, a konkretniej Nad Jar. Na tamtejszym pumptracku przekonamy się czy jazda na rowerach i hulajnogach idzie wam tak samo dobrze, jak na torze przy ul. Oliwskiej. Do zabawy zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 8 do 19 lat, a zgłoszenia będą przyjmowane na miejscu w biurze zawodów. Oświadczenie/zgoda opiekuna do pobrania tutaj.

Kajakami po rzece (czwartek, 7 sierpnia, 17:00, ul. Radomska 5)

Elbląg z perspektywy rzeki wygląda nieco inaczej, a kto jeszcze nie zdołał się o tym przekonać, powinien skorzystać z tej propozycji. Razem z przewodnikiem PTTK spędzimy około dwie godziny w kajakach i dowiemy się kilku ciekawych informacji na temat napotkanych miejsc. Informacja o zapisach ukaże się wkrótce na facebookowym profilu MOSiR, warto tam zaglądać.

Rolki z UKS Szóstka i UKS Wikingowie (wtorki, środy i czwartki)

W tygodniu dzieci i dorośli mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć nauki na rolkach/wrotkach, które prowadzą dwa elbląskie kluby. We wtorki, od 18:00 do 19:25, UKS Wikingowie zapraszają dorosłych na hokej na rolkach, natomiast w czwartki od 18:00 do 19:00 na zajęcia ogólnorozwojowe. Natomiast od 6 sierpnia UKS Szóstka zaprasza w każdą wakacyjną środę od 18:00 do 19:00 dzieci na doskonalenie jazdy na rolkach. Zajęcia prowadzone przez oba kluby odbywają się na rolkowisku przy ul. Karowej 1. Pamiętajcie, aby zabrać ze sobą własny sprzęt do jazdy oraz kask.

Cały harmonogram bezpłatnych wakacji z MOSiR-em dostępny jest na stronie mosir.elblag.eu.

Oprócz tego zapraszamy Was na nasze obiekty, gdzie możecie aktywnie spędzić czas. Miłośnikom wodnych atrakcji polecamy Park Wodny Dolinka oraz Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, a jeśli preferujecie rolki i sporty piłkowe, to Kalbar i rolkowisko na „Helenie” spełnią wasze oczekiwania.