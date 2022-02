Aktywny Dzień Kobiet z MOSiR-em

Praca, prowadzenie domu, opieka nad dziećmi, zmęczenie i stres. Tak, współczesna kobieta potrzebuje chwili dla siebie. 8 marca, w Dniu Kobiet zapraszamy więc wszystkie Panie do Hali Sportowo-Widowiskowej, na bezpłatne zajęcia zumby, turbo spalania i jogi. Będzie miła atmosfera, profesjonalni instruktorzy i przede wszystkim moc pozytywnej energii.

Hala przy al. Grunwaldzkiej tego dnia zyska zupełnie nowe oblicze. Od godziny 18:30 na głównej płycie boiska powstanie efektowna scena ze światłami, a przed nią niezbędny sprzęt do sportowych aktywności, rekreacji i relaksu. A wszystko za sprawą pokazowych zajęć: zumby, turbo spalania oraz jogi, które na co dzień są w ofercie programu Aktywuj się z MOSiR-em.

Każdą z tych propozycji poprowadzi odpowiedni trener lub trenerka. Instruktorzy będą znakomicie widoczni ze sceny i łagodnie wprowadzą wszystkie Panie w tajniki swoich zajęć. Dzięki temu będzie można poznać ich specyfikę, a później z większą odwagą dołączyć do regularnej grupy.

Warto pokrótce opisać każde zajęcia. Turbo Spalanie to intensywny i siłowy trening z przerwami, dzięki któremu możemy wzmocnić mięśnia, pozbyć się zbędnych kilogramów oraz poprawić naszą wytrzymałość. Ćwiczymy z ciężarkami, na matach, a nawet przy pomocy trampolin lub… krzeseł. A prowadzi go trenerka personalna Anna Woronowicz. Zumba to połączenie tanecznej choreografii z fitnessem, którą przedstawi energetyczny Marcin Wierzbicki. Na podsumowanie Aktywnego Dnia Kobiet zrelaksujemy się przed nocą podczas jogi, którą poprowadzi Magda Wtulich.

Poszczególne zajęcia będą trwały około 30 minut, co będzie przyjemnym wprowadzeniem do ćwiczeń oraz pozwoli na skorzystanie ze wszystkich propozycji bez większego zmęczenia. Będzie także możliwość i uzyskania wszelkich informacji o całym programie Aktywuj się z MOSiR-em (są także zajęcia w wodzie i na lodowisku) oraz nowym karnecie MOSiR.

Zapraszamy na Aktywny Dzień Kobiet we wtorek, 8 marca, o godz. 18.30 do Hali Sportowo – Widowiskowej MOSiR przy al. Grunwaldzkiej 135. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Program Aktywnego Dnia Kobiet:

18:30 – rozpoczęcie, zajęcia Turbo Spalania

19:15 – zajęcia Zumby

20:00 – zajęcia Jogi

20:30 – zakończenie imprezy i wręczenie niespodzianek uczestniczkom