Aktywny marzec z MOSiR-em

W powietrzu unosi się już zapach wiosny, co oznacza, że zbliża się inauguracja sezonu imprez plenerowych. Zapoznajcie się z pełną listą atrakcji, które Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu przygotował na zbliżające się dni.

Rodzinna Noc na Dolince (2 marca, sobota)

Muzyka, konkursy, zabawy, deski SUP oraz bar z przekąskami i bezalkoholowymi napojami – to wszystko czeka na uczestników dwugodzinnej imprezy w CRW Dolinka. Rodzinna Noc na Dolince to gwarancja świetnej zabawy na basenie, podczas której zarówno dorośli, jak i dzieci mogą wspólnie spędzić czas. Start o 20:00. Pula biletów została już wyprzedana.

Aktywny Dzień Kobiet (7 marca, czwartek)

Czwartkowe popołudnie zapowiada się bardzo kobieco. Zachęcamy wszystkie Panie do udziału w Aktywnym Dniu Kobiet. Podczas dwugodzinnego spotkania będzie można skorzystać z bezpłatnego bloku ćwiczeń z Turbo Spalania, Zumby i Jogi prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów. Każda z Pań może również liczyć na dodatkowy miły akcent w formie niespodzianki. Zaczynamy o 18:30 w Hali Sportowo-Widowiskowej. Wstęp wolny.

Dolinka Swim Challenge (10 marca, niedziela)

Już niedługo w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka rozpoczną się pierwsze zawody pływackie dla amatorów. Będzie to wyjątkowa okazja dla pasjonatów pływania, aby zmierzyć się na dystansach 50 i 100 metrów w różnych stylach. Zapraszamy wszystkich chcących doświadczyć niezapomnianej przygody i poczuć dreszczyk emocji rywalizacji podczas Dolinka Swim Challenge. Udział w zawodach mogą wziąć osoby pełnoletnie. Trwają zapisy.

Biegi na orientację (16 marca, sobota)

Wraca uwielbiana przez mieszkańców zabawa z mapą w terenie. Wraz z Elbląskim Klubem Orienteeringu zapraszamy na trzecią rundę sezonu, która odbędzie się na Starym Mieście. Na jego obszarze będziecie poszukiwać ukrytych punktów, a nagrodą za odnalezienie wszystkich będą słodkie upominki. Na aktywną zabawę dla całych rodzin zapraszamy 16 marca od godziny 10:00. Udział bezpłatny.

Rowerowe Wagary (23 marca, sobota)

W pierwszy wiosenny weekend zapraszamy rowerzystów w każdym wieku na przejażdżkę po elbląskich ścieżkach rowerowych oraz ognisko. Nasza wycieczka rozpocznie się o godzinie 11:00 na Torze Kalbar, a następnie ruszymy drogami rowerowymi Elbląga w kierunku Modrzewiny i z powrotem. Zakończenie wycieczki odbędzie się na polanie z wiatami w Bażantarni, gdzie na wszystkich uczestników czekać będzie ognisko z kiełbaskami. Podczas spotkania omówimy również plany rowerowe na nadchodzący sezon. Udział bezpłatny.

Miejska Wycieczka Rowerowa (24 marca, niedziela)

A już następnego dnia ruszamy w nieco dalszą wyprawę na dwóch kółkach. Tym razem celem Miejskiej Wycieczki Rowerowej będą okolice Milejewa, a konkretnie ujście rzeki Baudy do Zalewu Wiślanego. Pokonamy niecałe 24 km, a nasza podróż rozpocznie się o godzinie 10:00 na pętli przy ul. Ogólnej. Udział bezpłatny.

Finał Grand Prix 3x3 w koszykówce (27 marca, środa)

Sezon w koszykarskiej lidze 3x3 dobiega końca. Tradycyjnie, jak co roku zapraszamy do Hali Sportowo-Widowiskowej na wielki finał rozgrywek, podczas którego poznamy nie tylko zwycięzców oraz końcowy układ tabeli, ale także nagrodzimy trzy najlepsze drużyny oraz zwycięzcę konkursu rzutów zza łuku. Zaczynamy o 17:00. Wstęp wolny.