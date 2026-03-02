Aktywny marzec z MOSiR-em

Marzec w Elblągu zapowiada się intensywnie. Przed nami kilka tygodni wypełnionych ruchem, sportową rywalizacją i wydarzeniami, które łączą pokolenia. Sprawdźcie, co przygotował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Aktywny Dzień Kobiet (4 marca)

W środę o godz. 18:30 zapraszamy wszystkie panie do Hali Sportowo-Widowiskowej. To bezpłatne wydarzenie, które pozwoli spędzić wieczór w ruchu i dobrej atmosferze. W programie znajdują się cztery 30-minutowe bloki prowadzone przez instruktorów programu „Aktywuj się z MOSiR-em”: dynamiczne Turbo Spalanie, wzmacniający pilates, energetyczna zumba oraz wyciszająca joga. Na miejscu dostępne będą maty, warto zabrać ze sobą wygodny strój, obuwie zmienne i wodę.

Mistrzostwa Polski Ninja (6–8 marca)

Trzy dni sportowych emocji na torze przeszkód przyniosą Mistrzostwa Polski Ninja, które po raz drugi odbędą się w hali przy Al. Grunwaldzkiej. W piątek zaplanowano Międzyszkolny Turniej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Sobota należeć będzie do zawodników w wieku 8–13 lat, a niedziela do starszych kategorii: 14–15, 16–17, OPEN 18+ oraz MASTERS 40+. Zapraszamy na do kibicowania.

Aquamaraton (10 marca)

Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka ponownie zamieni się w tętniące energią centrum fitnessu. Dwugodzinny Aqua Maraton to intensywny trening w wodzie z wykorzystaniem makaronów, hantli i innych akcesoriów, prowadzony przy muzyce i efektach świetlnych. W programie znajdzie się gimnastyka wodna, ćwiczenia wzmacniające oraz zumba w wodzie. Wydarzenie jest otwarte dla osób na każdym poziomie zaawansowania. Zapisy online zostaną uruchomione w pierwszym tygodniu miesiąca.

Dolinka Swim Challenge (14–15 marca)

Czas na trzecią edycję zawodów pływackich dla amatorów. W sobotę do rywalizacji przystąpią dorośli na dystansach 50 m w czterech stylach oraz 100 i 200 m stylem dowolnym, z podziałem na kategorie wiekowe aż do 65+. Niedziela to starty dzieci i młodzieży w konkurencjach dostosowanych do wieku – od 25 m dla najmłodszych po 100 m stylem dowolnym dla starszych roczników. Zawody są przeznaczone dla osób nieposiadających czynnej licencji PZP, a każdy uczestnik może wystartować maksymalnie w dwóch konkurencjach. Zapisy prowadzone są elektronicznie do 10 marca.

Rowerowe Wagary (21 marca)

Jak co roku zapraszamy na wspólne powitanie kalendarzowej wiosny podczas Rowerowych Wagarów. O godz. 11:00 z Placu Kazimierza Jagiellończyka wyruszy około 10-kilometrowy przejazd ulicami miasta w kierunku Bażantarni. Tempo będzie rekreacyjne, tak aby każdy – niezależnie od wieku – mógł wziąć udział w wydarzeniu. To doskonała okazja do rozpoczęcia rowerowego sezonu i pierwszych kilometrów w ramach przygotowań do Rowerowej Stolicy Polski. Spotkanie zakończymy ogniskiem na polanie w Bażantarni.

Miejska Wycieczka Rowerowa (22 marca)

Dzień później ruszy kolejna odsłona Miejskich Wycieczek Rowerowych. Tym razem uczestnicy pojadą w kierunku Młynar, szukając pierwszych oznak wiosny. Zbiórka zaplanowana jest na godz. 10:00 przy pętli na ul. Ogólnej. To początek kolejnej setki wspólnych kilometrów.

Ice Party – zakończenie sezonu (27 marca)

Pod koniec marca zapraszamy na pożegnalną ślizgawkę na Lodowisku Helena. Będzie to okazja, by po raz ostatni w tym sezonie poczuć klimat lodowej tafli i wspólnie zakończyć zimowy czas w towarzystwie muzyki. Zabawa potrwa od 18:00 do 19:30, a bilety kupicie w kasie lodowiska lub elektronicznym biletomacie.