Aktywny tydzień z MOSiR-em

Przed nami drugi tydzień wakacji, który będzie pełen sportowych atrakcji. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował bezpłatne wydarzenia dla dzieci, młodzieży i całych rodzin. W programie znalazły się zawody na rowerkach biegowych i hulajnogach, rywalizacja na pumptracku, kajakowa wycieczka po rzece Elbląg oraz VI Festiwal Sportów Wodnych w ramach Dni Morza. Sprawdź, co będzie działo się w najbliższych dniach.

Hulaj-Nóżka na Torze Kalbar (wtorek, 7 lipca)

We wtorek na Torze Kalbar odbędzie się kolejna edycja Hulaj-Nóżki. To wydarzenie skierowane do dzieci do 12. roku życia, które lubią jazdę na rowerkach biegowych i hulajnogach. Zawody rozpoczną się o godz. 17:00, natomiast biuro zawodów będzie czynne od godz. 16:00. Najmłodsi uczestnicy wystartują na rowerkach biegowych, a następnie do rywalizacji przystąpią dzieci startujące na hulajnogach w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal oraz słodki upominek. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązują jednak wcześniejsze zapisy online. Aktualnie limit miejsc został wyczerpany, jednak zachęcamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku, gdzie będziemy informować o ewentualnym pojawieniu się dodatkowych miejsc.

Rywalizacja na pumptracku (środa, 8 lipca)

W środę pumptrack nad Jarem przy ul. Kłoczowskiego stanie się miejscem sportowej rywalizacji młodych miłośników rowerów i hulajnóg. Zapisy rozpoczną się na miejscu w biurze zawodów o godz. 16:00, a pierwsze przejazdy wystartują godzinę później.

Do udziału zaproszone są dzieci i młodzież w wieku od 8 do 18 lat. Każdy uczestnik może wystartować w jednej kategorii na rowerze lub hulajnodze. Obowiązkowy jest kask ochronny, a osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Na najlepszych zawodników czekają puchary, a udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Wycieczka po rzece Elbląg z przewodnikiem PTTK (czwartek, 9 lipca)

Miłośnicy spokojniejszego wypoczynku będą mogli w czwartek, wziąć udział w kajakowej wycieczce po rzece Elbląg z przewodnikiem PTTK. Start zaplanowano na godz. 17:00. Na wydarzenie będą obowiązywały wcześniejsze zapisy. Link do zapisów pojawi się na oficjalnym profilu MOSiR Elbląg na Facebooku.

VI Festiwal Sportów Wodnych (sobota, 11 lipca)

W sobotę na rzece Elbląg, przy Przystani Grupy Wodnej, odbędzie się VI Festiwal Sportów Wodnych w ramach Dni Morza. Oficjalne otwarcie zaplanowano na godz. 12:00. Na uczestników przygotowano pokazy flyboardu oraz przejażdżki łodziami motorowymi. Miłośnicy adrenaliny będą mogli również skorzystać z dmuchanych atrakcji wodnych holowanych przez motorówki, które gwarantują sporą dawkę emocji.

Dzienna część wydarzenia zakończy się o godz. 16:00, natomiast o godz. 21:45 rozpocznie się widowiskowy, nocny pokaz flyboardu, który będzie jednocześnie finałem tegorocznego Festiwalu Sportów Wodnych.

Tor Kalbar zaprasza przez całe wakacje

Przez całe lato można korzystać z Toru Kalbar. Obiekt jest czynny codziennie, od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 9:00 do 20:50. To doskonałe miejsce do jazdy na rolkach, grania w gry zespołowe na boiskach, czy aktywnego spędzania czasu z rodziną i znajomymi.

Na wszystkie wydarzenia organizatorzy serdecznie zapraszają mieszkańców Elbląga i okolic. Wakacje z MOSiR-em to świetna okazja, by aktywnie spędzić czas, spróbować swoich sił w sportowej rywalizacji i wspólnie poczuć letnią atmosferę. Jednocześnie zachęcamy do sprawdzenia pełnego harmonogramu.