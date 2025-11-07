Aktywny weekend i sportowe święto z MOSiR-em

Podpowiadamy jak możecie spędzić najbliższy weekend na sportowo. Dla niektórych będzie on przedłużony ze względu na święto 11 listopada. Naładujcie baterie i spędźcie czas wolny wybierając proponowane przez nas aktywności.

Wybierz się na łyżwy (piątek–niedziela, Lodowisko Helena)

Miłośnicy jazdy na lodzie mogą już planować wizytę na Helenie. Ślizgawki odbędą się zgodnie z planem, czyli w piątek o 18:00 i 19:10, w sobotę o 13:10 (rodzinna sesja), 14:20, 15:30 i 16:40 oraz w niedzielę o tych samych godzinach. Na miejscu dostępna jest wypożyczalnia łyżew prowadzona przez KS Orzeł – koszt wypożyczenia pary to 10 zł. Aktualny cennik wejść znajdziecie na stronie MOSiR-u.

Trening na dobry początek weekendu (piątek–sobota, Lodowisko Helena – sala fitness)

Zamiast leniwego popołudnia po pracy, wybierz ruch i dobrą energię. W piątek na sali fitness czekają: rytmiczny FitStep (17:30) oraz intensywne Turbo Spalanie (18:30). W sobotę króluje Zumba – w wersji dla najmłodszych: 4–6 lat o 10:00 i 7–12 lat o 11:00, a dla dorosłych o 12:15. Wejściówki można kupić w kasie lodowiska lub w biletomacie obok.

Gimnastyka w wodzie (piątek–sobota, Kryta Pływalnia)

Dla tych, którzy preferują aktywność w wodzie, przygotowano zajęcia Aqua Fitness – w piątek o 20:05 i w sobotę o 11:00 i 12:00 - Aqua Senior, czyli łagodne ćwiczenia dla osób starszych i początkujących. Bilety są dostępne w kasie Krytej Pływalni, a wszystkie szczegóły dot. zajęć w wodzie znajdziecie tutaj.

Bądź na fali w CRW Dolinka (codziennie, CRW Dolinka)

Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka zaprasza codziennie od 6:00 do 22:00 wszystkich miłośników wodnych aktywności. Do dyspozycji są basen sportowy, strefa rekreacyjna z masażami wodnymi i zjeżdżalniami oraz sauny sprzyjające regeneracji. Obiekt doskonale sprawdzi się zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i osób trenujących regularnie. Warto zajrzeć, by połączyć ruch, relaks i dobrą zabawę w jednym miejscu.

Bieg Niepodległości (wtorek, 11 listopada)

Już za parę dni ruszy XI edycja Elbląskiego Biegu Niepodległości! W poniedziałek, 10 listopada, w godzinach 14:00–20:00 będzie można odebrać pakiety startowe w Centrum Handlowym Ogrody. We wtorek, 11 listopada, biuro zawodów przeniesie się do Galerii EL, gdzie wydawanie numerów rozpocznie się o 9:00. Sportowe świętowanie rozpoczniemy o 11:00 Małym Biegiem Niepodległości, a o 13:30 na trasę wyruszą uczestnicy biegu głównego na 10 km oraz sztafet. Zachęcamy wszystkich elblążan do udziału w wydarzeniu – zarówno na trasie, jak i w roli kibiców. Niech w tym dniu miasto rozbłyśnie biało-czerwonymi barwami!

Karta Mieszkańca „wElblągu”

Zachęcamy Was także do korzystania z Karty Mieszkańca „wElblągu”, która daje dostęp do wielu zniżek także na obiektach MOSiR-u. Dzięki niej taniej wejdziesz na basen, lodowisko czy zajęcia rekreacyjne, a przy tym wspierasz lokalne inicjatywy. Kartę można uzyskać bezpłatnie w aplikacji mobilnej „wElblągu” lub w tradycyjnej formie w Urzędzie Miejskim przy ul. Łączności 1. To prosty sposób, by być bliżej miasta i aktywnie korzystać z jego oferty.