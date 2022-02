Aktywny weekend z MOSiR-em 

Ślizgawki na Torze Kalbar i Lodowisku Helena, Walentynkowe Ice Party, rodzinny wypad do CRW Dolinka, aerobik w wodzie dla Seniorów, biegi na orientację czy wycieczka rowerowa to atrakcje, na które zaprasza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Każda pora roku jest bowiem odpowiednia na wszelkie aktywności sportowe.

Dla miłośników jazdy na łyżwach dostępne są dwa obiekty – Tor Kalbar oraz Kryte Lodowisko. Na Torze w piątek jest jedna półtora godzinna ślizgawka na świeżym powietrzu o 18.30. W weekend odbywa się ich więcej. W sobotę o 12, 14, 16:30 i 18:30, natomiast sesje w niedzielę wystartują od 10, 12, 14, 16:30 i 18:30.

Jeżeli wolicie jazdę na łyżwach pod dachem to zapraszamy na ślizgawki na Lodowisko Helena w piątek o 18 i 19, w sobotę o 12.30, 13.30, 14.40, 15.40 i 16.50 oraz w niedzielę o 12.30, 13.30, 14.40, 15.40. W niedzielę o godz. 17 odbędzie się specjalna sesja – Walentynki na lodzie. Będą konkursy, nagrody, wspaniała muzyka i klimatyczna atmosfera.

Fanów biegania zapraszamy w sobotę o godz. 10 do Parku Modrzewie. Warto wziąć udział w kolejnej edycji Grand Prix w Biegach na Orientację, aby utrzymać formę, zdobyć pamiątkowy dyplom i słodką nagrodę. Natomiast niedzielna Miejska Wycieczka Rowerowa rozpocznie się tym razem już o godz. 9 w siedzibie Fundacji Końskie Zdrowie w Elblągu przy ulicy Okólnik 4, a następnie uda się do Pasłęka. Zapraszamy całe rodziny i wszystkich chętnych do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu! Udział w Grand Prix w Biegach na Orientację oraz wycieczce rowerowej, która zakończy się w niedzielę około godz. 15, jest bezpłatny.

Dla wszystkich tych, którzy za bardzo nie lubią marznąć, polecamy atrakcje w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka przy ul. Moniuszki. W przyjemnych warunkach można popływać w basenie sportowym lub skorzystać z propozycji w strefie rekreacyjnej codziennie od 6 do 22. Natomiast o dobre samopoczucie dla seniorów zadbają zajęcia aerobiku w wodzie, które rozpoczną się w sobotę w Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej o godzinach 11 i 12.

Zasady bezpieczeństwa

W związku z sytuacją wywołaną przez pandemię dokładamy wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom korzystającym z obiektów sportowych MOSiR. Prosimy o zachowanie minimum 1,5 metra odstępów, zakrywanie usta i nosa w obiektach zamkniętych (lodowisko i baseny) oraz o stosowanie się do poleceń obsługi, komunikatów zamieszczonych na terenie obiektów i wytycznych zawartych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów.