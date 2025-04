Aktywny weekend z MOSiR-em

Serdecznie zapraszamy na aktywny i sportowy weekend. Przygotowaliśmy dla Was mnóstwo atrakcji, a wśród nich coś dla fanów rowerowych przygód, miłośników pływania jak i amatorów sportów na świeżym powietrzu.

Rowerowe wyzwania i przygody

W sobotę 12 kwietnia szykujcie się na dzień pełen wrażeń na dwóch kółkach. Razem z bliskimi i przyjaciółmi koniecznie dołączcie do wyzwania i weźcie udział w rowerowej grze miejskiej. Między 12:00 a 14:00 będziecie mieli do wykonania bardzo aktywne zadanie – razem z mapą w ręku ruszycie szlakiem obiektów MOSiR. Startujemy spod Bramy Targowej. Udział w imprezie jest bezpłatny. Więcej szczegółów tutaj.

Na drugi dzień, w niedzielę 13 kwietnia, również bądźcie gotowi - wyruszcie na Miejską Wycieczkę Rowerową po malowniczych trasach Żuław Wiślanych. Będziemy poznawać nowe rowerowe szlaki, a przewodnik PTTK opowie nam o ciekawostkach historycznych miejsc, które odwiedzimy na trasie. Ruszamy punktualnie o godzinie 10:00 z ulicy Wodnej na Starym Mieście (napis I Love Elbląg). Udział w wycieczce jest bezpłatny. Więcej informacji znajdziecie tutaj.

Dmuchany tor przeszkód na basenie

W sobotę oraz niedzielę nastąpi wielki powrót dmuchanego toru przeszkód w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Dmuchane tory to gwarancja świetnej zabawy i niezapomnianych emocji, zarówno dla młodszych jak i starszych. Wejście odbywać się będzie w ramach standardowego biletu na basen. Warto również wspomnieć o tym, że będą na Was czekały dmuchańce, których do tej pory nie było w CRW Dolinka! Zapraszamy od 6:00 do 22:00.

Tor Kalbar

Jeśli jesteście miłośnikami sportów na świeżym powietrzu, to koniecznie zapoznajcie się z ofertą toru Kalbar. Znajdziecie tam wielofunkcyjne boiska (do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej) oraz tor do jazdy na rolkach. Na terenie obiektu znajdziecie również dwa boiska do tenisa, które jako jedyne wymagają wcześniejszej rezerwacji oraz opłaty (zobacz cennik). Obiekt czynny jest w godzinach 8:00-18:50.

Sportowy weekend z MOSiR to nie tylko aktywność fizyczna, ale także idealna okazja do integracji i wspólnego spędzenia czasu. Nie przegapcie okazji na zdrową rekreację i dołączcie do nas w ten wyjątkowy weekend!