Aktywuj brzuch i pośladki

Brzuch i pośladki to jedne z najczęściej trenowanych partii mięśniowych – i nie chodzi tylko o wygląd sylwetki. To ważne elementy całego układu ruchu, które pomagają utrzymać stabilną postawę i prawidłowo wykonywać wiele codziennych ruchów. Warto o nie dbać szczególnie dziś, gdy sporą część dnia spędzamy siedząc – przy biurku, przed komputerem czy za kierownicą. W nowym sezonie programu Aktywuj się z MOSiR-em powstały zajęcia, podczas których właśnie tym partiom poświęcamy szczególną uwagę.

Mocny środek, silne nogi

Mięśnie brzucha pomagają stabilizować tułów, a pośladki należą do największych i najsilniejszych partii mięśniowych naszego ciała. Ich odpowiednia siła ma znaczenie nie tylko podczas treningu, ale również przy chodzeniu, wstawaniu, podnoszeniu czy utrzymywaniu prawidłowej pozycji ciała. Regularna praca nad tymi obszarami może więc pomóc poprawić stabilność, sprawność i kontrolę ruchu, a przy okazji wspierać modelowanie sylwetki.

Właśnie na tym skupiają się zajęcia Brzuch i Pośladki. Podczas godzinnego treningu wykonywane są ćwiczenia angażujące również nogi i pozostałe partie wspierające stabilizację ciała. Jest przy tym miejsce na solidny wysiłek, spalanie kalorii i pracę nad swoją formą.

Trening z instruktorem

Nie trzeba mieć dużego doświadczenia, aby dołączyć do zajęć. Instruktor pokazuje prawidłową technikę wykonywania ćwiczeń, zwraca uwagę na sposób ich wykonania i na bieżąco koryguje ewentualne błędy. Pomaga również dopasować intensywność do możliwości uczestników. Całości towarzyszy przyjazna atmosfera i dobrze dobrana muzyka, dzięki czemu jest to nie tylko konkretny trening, ale również godzina aktywnie spędzonego czasu. To także dobre uzupełnienie innych aktywności - Brzuch i Pośladki można połączyć z Jogą, Pilatesem, FitStepem czy bardziej intensywnym Turbo Spalaniem.

Informacje organizacyjne

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki o godz. 17:15, zawsze w dolnej sali fitness na Lodowisku Helena. Czas trwania to 60 minut, a na zajęcia warto zabrać wygodny strój sportowy, butelkę wody oraz ręcznik.

Koszt jednorazowego wejścia wynosi 22 zł, a z Kartą Mieszkańca „wElblągu” – 20 zł. Bilety można kupić bezpośrednio przed zajęciami w kasie Lodowiska Helena.

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Pełny harmonogram zajęć i informacje o programie znajdziesz na stronie mosir.elblag.eu.