Aktywuj się na wiosnę

Fot. MOSiR

Po świątecznym obżarstwie i leniuchowaniu nadeszła pora aktywności. Warunki do uprawiania sportu mamy doskonałe, wiosna nareszcie zawitała do Elbląga, a sposobów na spalanie nadmiaru kalorii znajdziemy wiele. To także doskonały czas dla osób, chcących wrócić do ruchu po dłuższej przerwie, lecz nie do końca orientujących się od czego zacząć. Zobacz co mieszkańcom oferuje program Aktywuj się z MOSiR-em.

Aktywuj się z MOSiR-em, to specjalny program dla mieszkańców, przygotowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w którym znajduje się szereg aktywnych zajęć skierowanych dla każdej grupy wiekowej. Znajdziemy tam wodną gimnastykę, relaksacyjną jogę, taneczną zumbę czy ćwiczenia fitness oparte na intensywnym wysiłku. Zaletą programu jest nie tylko mnogość dyscyplin, lecz także ich dostosowanie pod umiejętności uczestników. Niezależnie czego spróbujesz, możesz liczyć na fachową pomoc instruktorów, którzy zapoznają cię ze specyfiką zajęć w taki sposób, abyś mógł bezproblemowo brać w nich udział. Tutaj nie musisz martwić się stopniem zaawansowania oraz tym „co pomyślą inni”. Wszyscy tworzymy jeden zespół, dbamy o dobre relacje i nie rywalizujemy o tytuł najlepszego uczestnika. Czym jeszcze wyróżnia się program Aktywuj się z MOSiR-em? Odpowiedz to - łatwa dostępność. Nasze zajęcia odbywają się o różnych porach, wewnątrz miejskich obiektów: Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka: Aqua Fitness – poniedziałek i środa o 9:30 oraz wtorek i czwartek o 20:00.

Kryta Pływalnia: Aqua Fitness – poniedziałek, środa i piątek o 20:00; Aqua Senior – sobota o 11:00 i 12:00.

Lodowisko Helena (sala fitness): Joga – wtorek o 18:20; Zumba – wtorek i czwartek o 19:30; Turbo spalanie – środa o 18:30. Zapoznaj się ze szczegółowym harmonogramem na stronie www.mosir.elblag.eu i wybierz to, co interesuje Ciebie najbardziej. Karnet i benefity Opłacanie wejściówek na zajęcia jest prostsze, niż myślisz. Wystarczy wyposażyć się w Karnet MOSiR, dzięki któremu oszczędzasz nie tylko pieniądze, ale również czas. Każde większe doładowanie środków na koncie sprawia, że otrzymujesz od nas większy bonus, który zamienisz na dodatkowe wejścia i ćwiczenia. Mówiąc prościej - im więcej korzystasz, tym więcej oszczędzasz! Atrakcyjne ceny poznasz klikając tutaj. A jeżeli jesteś posiadaczem kart Multisport, Fit Profit, Medicover lub PZU Sport, to mamy dla Ciebie wspaniałą wiadomość. Dzięki tym benefitom możesz uczestniczyć w zajęciach Aktywuj się z MOSiR-em, w ramach abonamentu. Darmowe atrakcje na Torze Kalbar Do dyspozycji mieszkańców pozostaje także kompleks sportowy przy ul. Agrykola. Wewnątrz niego znajduje się tor wrotkarski o długości 333 metrów oraz boiska do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej oraz dwa korty tenisowe. Korzystanie z toru i boisk jest w pełni bezpłatne, a wyjątek stanowią korty, które podlegają wcześniejszej rezerwacji pod numerem tel. 537 443 376. Pływaj jak i kiedy chcesz Osoby preferujące ruch na własnych zasadach zapraszamy do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka oraz Krytej Pływalni. Wewnątrz miejskich obiektów znajdują się sportowe baseny, które pomogą w poprawieniu kondycji, spaleniu nadmiaru kalorii oraz polepszeniu samopoczucia. Szczegółowe informacje dot. godzin otwarcia znajdują się na stronie www.mosir.elblag.eu.

