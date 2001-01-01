UWAGA!

----

Martwe ryby w rzece Elbląg

Na powierzchni rzeki Elbląg, szczególnie w okolicy Mostu Niskiego, unosi się wiele martwych ryb – alarmują Czytelnicy. Jak ustaliliśmy, władze miasta poinformowały o tym odpowiednie służby. – Na miejscu byli pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, którzy pobrali próbki wody – informują.

Nawet laik może zaobserwować, spacerując brzegiem rzeki Elbląg, jak wiele ryb masowo próbuje łapać tlen, tuż pod lub nad powierzchnią wody. Część jest już martwa, ich truchła unoszą się na wodzie, szczególnie w okolicy Mostu Niskiego, od strony Galerii EL.

- Wiemy już o tym zjawisku. Poinformowaliśmy odpowiednie służby. Na miejscu byli obecni pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, którzy pobrali próbki wody do badań, by stwierdzić przyczynę – poinformowała nas Joanna Urbaniak, kierownik referatu prasowego w Biurze Prezydenta Elbląga.

 

Przedstawiciele elbląskiego oddziału Polskiego Związku Wędkarskiego przypominają, że to kolejny taki przypadek w tym roku. Ich zdaniem, przyczyną nie jest przyducha (czyli brak tlenu w wodzie spowodowany warunkami pogodowymi), ale prowadzone prace związane z pogłębianiem toru wodnego na rzece Elbląg.

- Przez dziesiątki lat osady z dna rzeki nie były ruszane, a jest tam wszystko. Teraz, gdy w rzece trwają prace, te osady i wszystko co w nich jest miesza się z wodą i zabiera rybom tlen. Im bliżej Elbląga te prace będą prowadzone, tym sytuacja może się częściej powtarzać – uważa Grzegorz Staniucha z elbląskiego okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego. Wędkarze zapowiadają, że jeszcze dzisiaj zbiorą martwe ryby z powierzchni rzeki.

Wysłaliśmy pytania do WIOŚ w tej sprawie. Czekamy na odpowiedzi.

RG

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Podziękujcie rolnikom, sypia tonami świństwo na pola a pozniej zdziwienie ze to do rowów a później rzeka ścieka.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    7
    3
    Jamaleg(2025-08-21)
  • Idealne miejsce na świętowanie sportów wodnych.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    4
    1
    franccc(2025-08-21)
  • A gdzie są ci wszyscy Pseudoekolodzy za kasę z Berlina co za poprzednich rządów tak ochoczo protestowały ? Cisza jak to mówią twarz w kubeł bo to "Nasi u władzy" !
  • do poprzednika: I tu masz rację niestety. Jak za pis-u to histeria na pół Europy i dochodzenie wspólnie z niemcami, co złego zrobił rząd. jak po z przystawkami rządzi - cisza. Ani ekologów, ani niemców nie ma, są za to obiektywne i niezależne przyczyny klęski ekologicznej. Rzygać się chce od tej hipokryzji.
  • wystarczy nie kupować towarów wytworzonych przez rolników. produkty tańsze i lepszej jakości można ściągnąć z europy zachodniej. w ten sposób ochronimy polskie wody i polaków faszerowanych chemią.
  • Tanie ruskie nawozy sypane bez opamiętania przez rolników robią swoje.
  • Na jaką odpowiedź czekacie ? Wyraźnie jest napisane że skutkiem zatrucia jest pogłębianie ! Ile już artykułów było z narzekaniem że nie zrobiono jeszcze pogłębienia a teraz bedą narzekać że pogłębianie szkodzi ! Coś za coś ! Nie trzeba kolejnych pytań.
  • Czyli rzeka Elbląg, a w szczególności Kanał Elbląski, jest już kanałem, nie tylko z nazwy... Brawo!
  • Pozdrawiam cenzora. Ale jesteście śmieszni.
  • Zawsze był i jest kanałem !
  • za to jak florek robił garmin to i woda była najczystsza w Polsce. Uczestnicy zawodów ją przefiltrowali.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    2
    0
    arteon(2025-08-21)
  • OOO Leci nagonka na Polskie rolnictwo, już dostali przYkaz. A że np w Holandii (kuzyn pracował) mięso najwyższej klady idzie na kraje "starej UNII" a te gorsze dla Polska, Czechy Słowacja. Likwidujcie rolnictwo "GENIUSZE ZA KOPIEJKI"
Reklama
 