Aktywuj się również w wakacje

O tym, że z nami nie ma nudy, zdążyliście się przekonać. Trwają Wakacje z MOSiR-em, lecz to nie jedyna, a jedna kilku propozycji przygotowanych dla elblążan na tegoroczne lato.

Aktywuj się z MOSiR-em, to specjalny, całoroczny program dla mieszkańców, przygotowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jeśli chcesz nauczyć się czegoś nowego, zadbać o własne ciało, a przy tym lubisz się bawić, to ta oferta skierowana jest właśnie do Ciebie!

Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującym harmonogramem oraz cennikiem zajęć.

Wtorek

Środa

Czwartek

Cennik (koszt wejść jednorazowych)

Aerobik dla seniorów – 11 zł

Aqua Fitness – 26 zł (lub karnet)

Joga – 14 zł

Turbo spalanie – 14 zł

Zumba – 14 zł

Bilety można nabywać tuż przed zajęciami w kasie lodowiska i basenu. Istnieje możliwość korzystania z kart Multisport.