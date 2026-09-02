Aleksandra Kocięba powalczy w Czarnogórze

Elbląskie judo znów na europejskich salonach. Judoczka Truso Elbląg, Aleksandra Kocięba, reprezentuje Polskę na Mistrzostwach Europy Juniorów w Czarnogórze.

Już w czwartek (3 września) w Podgoricy w Czarnogórze rozpoczną się Mistrzostwa Europy Juniorów w judo. W wadze powyżej 78 kg w reprezentacji Polski zawalczy Elblążanka Aleksandra Kocięba z Truso Elbląg.

Aleksandra Kocięba to aktualna mistrzyni Polski juniorek w swojej kategorii wagowej. W lutym w Poznaniu, w drodze po złoty medal, pokonała rywalki w czterech pojedynkach. Elbląska zawodniczka bardzo dobrze zaprezentowała się również w zawodach z cyklu Pucharu Europy Juniorów. Przepustkę na Mistrzostwa Europy uzyskała po świetnym występie w Lignano we Włoszech, gdzie sięgnęła po srebrny medal. Na drugim stopniu podium stawała także w Sarajewie i Berlinie. Świetne wyniki przełożyły się na wysokie, trzecie rozstawienie zawodniczki Truso w turniejowej drabince na wrześniowych mistrzostwach.

Rywalizację w wadze powyżej 78 kg przewidziano na sobotę, 5 września. Trzymamy kciuki za udany występ Elblążanki i życzymy powrotu z medalem!