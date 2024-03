Ambitna pogoń nie wystarczyła

W swoim pierwszym meczu 1/16 mistrzostw Polski juniorek młodszych Energa MKS Truso Elbląg przegrała z UKS Varosovia 24:27. Zobacz zdjęcia. Kolejny mecz w sobotnie popołudnie.

W hali przy ul. Kościuszki zakończył się pierwszy dzień rozgrywek 1/16 finału mistrzostw Polski juniorek młodszych. W premierowym meczu Szczypiorniak Ustka pokonał UKS Vambresia Wąbrzęźno 34:21. Potem na parkiet wybiegły zawodniczki Energi MKS Truso Elbląg i UKS Varsovia.

Gospodynie nie najlepiej rozpoczęły to spotkanie, traciły piłkę przy rozegraniu, oddawały niecelne rzuty i przy stanie 1:4, o przerwę zmuszona była poprosić trenerka Marta Czapla. Po wznowieniu do siatki trafiła Nikola Jurek, a po kolejnej akcji wspomnianej zawodniczki, tablica wyników wskazywała 4:5. W kolejnych minutach najpierw dwa trafienia zanotowały warszawianki, by chwilę później dwa gole padły pod drugiej stronie. W 18. minucie tablica wyników wskazywała 6:7 i tym razem na rozmowę swoje zawodniczki zaprosił trener Varsovii. Niestety do końca pierwszej połowy elblążankom nie udało się już powiększyć swojego dorobku bramkowego. Zawodniczki Truso popełniły mnóstwo błędów w ataku, rywalki bez większych problemów radziły sobie z ich defensywą i zdobyły aż siedem goli z rzędu. Zespoły udały się na przerwę przy wyniku 6:14.

W drugiej odsłonie zawodów Truso zmieniło system obrony, wyłączono z rozegrania Lenę Dworniczuk, która w pierwszej połowie z łatwością zdobywała gole. Elblążanki grały dużo lepiej w ofensywie i w miarę regularnie zdobywały bramki. Do siatki trafiała Otylia Szulc i Nikola Jankowska. Jednak gdy dwa z rzędu gole zdobyły rywalki, ich przewaga urosła do dziesięciu bramek (20:10). Taki dystans utrzymywał się do 41. minuty meczu. Na kole pojawiła się rozgrywająca Nikola Jurek i jak się później okazało było to dobre posunięcie. Zawodniczka ta odnalazła się na nowej pozycji. Elblążanki mozolnie odrabiały straty, grały coraz pewniej i zmuszały rywalki do popełniania błędów. Zryw gospodyń zakończył się na ośmiu golach z rzędu i wyniku 20:22. Chwilę później mogły zdobyć gola kontaktowego, jednak nie wykorzystały rzutu karnego. Kolejna akcja zakończyła się trafieniem w słupek. Po dwunastu minutach bez gola, warszawianki w końcu trafiły i miały trzy bramki w zanadrzu. W 57. minucie, po trafieniu Katarzyny Kwiatkowskiej, tablica wyników wskazywała 23:25. Dwie piłki odbiła Nadia Dziadowiec, jednak znów nie udało się zdobyć gola kontaktowego. Mimo ambitnej pogoni, elblążanki przegrały z UKS Varsovia 24:27.

Energa MKS Truso Elbląg - UKS Varsovia 24:27 (6:14)

Truso: Dziadowiec, Didłuch - Jurek 6, Jankowska 5, Ziemińska 3, Kwiatkowska 3, Szulc 2, Golon 2, Fudal 1, Kolasa 1, Ratajczyk 1, Buraczewska, Tomaszewska, Biernat.

Terminarz 1/16 mistrzostw Polski juniorek młodszych:

Piątek (22 marca):

16:00 Szczypiorniak Ustka - UKS Vambresia Wąbrzeźno 34:21

18:00 Energa MKS Truso Elbląg - UKS Varsovia 24:27

Sobota (23 marca):

15:00 UKS Varsovia - Szczypiorniak Ustka

17:00 Energa MKS Truso Elbląg - UKS Vambresia Wąbrzeźno

Niedziela (24 marca):

10:00 UKS Vambresia Wąbrzeźno - UKS Varsovia

12:00 Energa MKS Truso Elbląg - Szczypiorniak Ustka

Wszystkie mecze zostaną rozegrane w hali przy ul. Kościuszki. Wstęp wolny.