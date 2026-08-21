Ambitne plany i mocne wzmocnienie Silvantu

Silvant Handball powoli myśli o awansie do Ligi Centralnej. Jednym z kroków, by zrealizować ten cel, było ściągnięcie do Elbląga zawodnika z Orlen Superligi Mężczyzn, który w przeszłości grał w naszym mieście. Drużynę mogliśmy zobaczyć podczas oficjalnej prezentacji na Świecie Chleba. Zobacz zdjęcia.

Zawodnicy Silvantu rozpoczęli wspólne przygotowania do sezonu 2026/2027 trzy tygodnie temu, wcześniej realizowali plany indywidualne. Drużyna ma za sobą już jeden mecz kontrolny z Morągiem, a przed nim kolejny 28 sierpnia. Treningi odbywają się trzy razy w tygodniu. Do zespołu dołączyło trzech nowych zawodników.

17-letni bramkach Dominik Rybiński pierwsze kroki w piłce ręcznej stawiał w Brodnicy.

- Dominik uczęszczał do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kielcach. Bardzo utalentowany i ambitny zawodnik. Przygotowywał się indywidualnie z trenerem Bystramem i jeździł na europejskie konsultacje szkoleniowe. Bardzo jest nam miło, że zgłosił się do nas i wyraził chęć gry w zespole wiedząc jaka u nas panuje filozofia - mówi o młodym bramkarzu trener Silvantu.

Drugim wzmocnieniem jest rozgrywający 34-letni Karol Radecki, który treningi zaczynał w elbląskiej SP 9.

- Karol to Elblążanin, który nigdy nie grał w naszym mieście w seniorskiej piłce ręcznej. Grał w czasach juniorskich, potem wyjechał do Trójmiasta, grał ze mną w Gdyni. Jest dobrym szkoleniowcem, ma swoje sukcesy w mistrzostwach Polski juniorów, jest trenerem w Akademii Wybrzeża Gdańsk. Jego marzeniem było wrócić do Elbląga i przywdziać trykot elbląski. Potrzebowałem takiego zawodnika, on chciał do nas dołączyć. Bardzo szybko się dogadaliśmy i bardzo fajnie się wkomponował w zespół - mówi Mikołaj Kupiec.

Z Zagłębia Lubin do Elbląga przeniósł się 34-letni rozgrywający Stanisław Gębala.

- To zawodnik, którego znam bardzo długo. Graliśmy razem w Spójni Gdynia, potem w Elblągu, następnie w Zagłębiu Lubin, a teraz udało się go ściągnąć do Silvantu. Miał propozycje z innych klubów, ale spodobała mu się wizja, że może wnieść coś dla innych w naszym zespole. Być mentorem dla zawodników, bo ma ogromne doświadczenie. Widać to chociażby na przykładzie pracy z Michałem Łucynem, który jest od niego młodszy o czternaście lat, a już złapali wspólny język, bardzo fajnie współpracują w obronie. Wierzę w to, że z tym zawodnikiem i potencjałem jaki mamy, będziemy mieć najmocniejszy środek w obronie - mówi trener Silvantu,

Cele drużyny są ambitne.

- Chcielibyśmy być w pierwszej połowie tabeli, ja nawet mam chrapkę na pierwszą piątkę .W kolejnym sezonie liczymy że powalczymy o awans. Już szykujemy trzy bardzo mocne transfery, wstępnie mamy dwa dogadane. Zmieniły się zasady awansu, będzie on łatwiejszy - dodaje szkoleniowiec Silvantu.

Skład zespołu na sezon 2026/2027:

bramkarze: Mateusz Plak, Kacper Wojciechowski, Konrad Szaro (kontuzjowany), Dominik Rybiński

rozgrywający: Mateusz Bąkowski, Piotr Budzich, Szymon Chodziński, Damian Kwiatkowski, Michał Łucyn, Mateusz Peret, Kacper Wocial, Karol Radecki, Stanisław Gębala

skrzydłowi: Łukasz Boenig, Szymon Heyda, Adam Nowakowski (również jako rozgrywający), Adam Stańczuk, Michał Ściesiński.

obrotowi: Sebastian Chodziński, Mikołaj Solecki

sztab: trener Mikołaj Kupiec, trener Damian Malandy, fizjoterapeuta Jacek Krawczyk, kierownik drużyny Adam Załuski, social media Kinga Korzeb

12 września Silvant zainauguruje rozgrywki ligowe meczem w Elblągu z SMS ZPRP I Płock