Andrzejki na Dolince

Muzyczna dyskoteka, zabawy z DJ-em, konkursy, bar z przekąskami oraz wiele innych atrakcji zagoszczą w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Już w piątek (25 listopada) o godzinie 20 rozpoczniemy „Andrzejki w wodzie”, czyli jedyną w swoim rodzaju tematyczną imprezę na basenie.

Czas na wesołą zabawę przy muzyce, konkursy z nagrodami oraz wspólne ćwiczenia w rytmie zumby. „Andrzejki w wodzie” powracają do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, które zamieni się w muzyczną arenę. O dyskotekowy klimat imprezy zadba DJ, a na miejscu pojawi się także bar z przekąskami oraz kolorowymi, bezalkoholowymi drinkami, dlatego prosimy nie zapomnieć o zabraniu karty płatniczej lub gotówki. W przerwach pomiędzy konkursami i zabawami można będzie zaznać relaksu w strefie chillout, która zlokalizowana będzie przy niecce basenu sportowego. Tam znajdą się leżaki i stoliki.

Andrzejki w wodzie odbędą się w piątek, 25 listopada. Impreza rozpocznie się o godzinie 20:00 i potrwa do 22:00. Koszt biletu na wydarzenie to 25 złotych. Wejściówki można kupić w kasie CRW Dolinka. Uwaga: liczba miejsc ograniczona, więc zachęcamy do szybkiego zakupu.

Harmonogram imprezy:

20:00 – Muzyczne rozpoczęcie

20:20 – Aqua Fitness

20:35 – Zabawa przy muzyce

20:50 – Konkurs

21:00 – Zabawa z muzyce

21:15 – Zumba

21:30 – Zabawa przy muzyce

21:45 – Konkurs

22:00 – Zakończenie imprezy

Tekst i fot. MOSiR