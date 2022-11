Andrzejkowa impreza w CRW Dolinka

Szukacie innowacyjnego pomysłu na Andrzejki? Zachęcamy, aby ten wyjątkowy wieczór spędzić w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, gdzie 25 listopada odbędzie się muzyczna impreza, której towarzyszyć będą zabawy i konkursy. Bilety są dostępne w kasie basenu, ilość miejsc ograniczona.

Basen przy ul. Moniuszki ponownie zamieni się w muzyczną arenę. O dyskotekowy klimat imprezy zadba DJ, a na miejscu pojawi się także bar z przekąskami oraz kolorowymi, bezalkoholowymi drinkami. Prosimy pamiętać o zabraniu karty płatniczej lub gotówki.

Wydarzenie urozmaicą także konkursy i zabawy, a w przerwach pomiędzy nimi można będzie zaznać relaksu w strefie chillout, która zlokalizowana będzie przy niecce basenu sportowego, a w której znajdą się leżaki i stoliki.

Andrzejki w wodzie odbędą się w piątek, 25 listopada. Impreza rozpocznie się o godz. 20 i potrwa do 22. Koszt biletu na wydarzenie to 25 złotych. Wejściówki można kupić w kasie CRW Dolinka. Uwaga: liczba miejsc ograniczona, więc zachęcamy do szybkiego zakupu.