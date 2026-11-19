Andrzejkowy pilates w stylu retro

Neonowe kolory, stroje inspirowane latami 70. i 80. oraz muzyka w klimacie disco! Już we wtorek, 24 listopada, sala fitness na Lodowisku Helena wypełni się kolorami i energią retro. Zapraszamy na andrzejkową odsłonę pilatesu, podczas której połączymy aktywność fizyczną z dobrą zabawą i odrobiną szaleństwa!

Cofnijmy się wspólnie o kilka dekad! Kolorowe legginsy, dresy z lampasami, opaski frotte i neonowe dodatki – to właśnie takie stylizacje najlepiej wpiszą się w klimat spotkania. Nie musicie przygotowywać całego stroju w stylu retro. Wystarczy jeden wyrazisty element, odrobina fantazji i chęć do wspólnej zabawy!

Zajęcia odbędą się o godz. 16:30 i 17:30 w sali fitness na Lodowisku Helena przy ul. Karowej 1 w Elblągu. Udział w wydarzeniu odbywa się w ramach zajęć „Aktywuj się”. Koszt jednorazowego wejścia wynosi 22 zł, a z Kartą Mieszkańca „wElblągu” 20 zł. Bilety można kupić bezpośrednio przed zajęciami w kasie Lodowiska Helena.

Wyciągajcie z szaf kolorowe dodatki i przygotujcie się na pilates w nieco innym wydaniu. Tego dnia stawiamy na ruch, disco i dobrą zabawę!