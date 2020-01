Asy z Europy i świata zagrają w Elblągu

W czwartek, 23 stycznia, w Hotelu Elbląg rozpocznie się XXIII edycja Żuławskiego Międzynarodowego Kongresu Brydża Sportowego im.. Arcymistrza Międzynarodowego Mirosława Wołka.Turnieje brydżowe odbędą się w Hotelu Elbląg. Pierwszy Kongres w Elblągu został rozegrany w 1998 roku. Jego triumfatorami byli elblążanie: Bogusław Gierulski i Mirosław Wołek. Już wtedy okazało się, że zapotrzebowanie na takie prestiżowe zawody brydżystów było spore, o czym świadczy między innymi to, że w pierwszej edycji wystartowało około 200 zawodniczek i zawodników z Polski oraz zagranicy.

Dzisiaj Żuławski Kongres ma już swoją renomę. Impreza ta weszła na stałe do kalendarza Polskiego Związku Brydża Sportowego. Dzięki Kongresowi Elbląg i region warmińsko - mazurski na okres czterech dni stał się stolicą brydża w w Polsce i na arenie Europy. W styczniu 2020 roku odbędzie to już XXIII edycja, która poświęcona będzie pamięci arcymistrza międzynarodowego Mirosława Wołka, elbląskiego przedsiębiorcy i doświadczonego miłośnika brydża, jednego z założycieli elitarnego Elbląkiego Stowarzyszenia Brydża Sportowego. Jest ono obecnie bastionem brydża w regionie oraz Warmii i Mazur oraz na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Zmagania blisko 400 brydżystek i brydżystów z Polski i Europy będą trwały do niedzieli, 26 stycznia, w pięknych salonach hotelu. W piątek, 24 stycznia, o godzinie 19 przeprowadzona zostanie na żywo transmisja z półfinałów Drużynowych Zimowych Mistrzostw Polski na serwisie internetowym Bridge Base Online,którego właścicielem jest amerykański biznesmen i mistrz USA Fred Gitelman. Transmisja na żywo będzie bezpłatna, a oglądać rywalizację będą mogli brydżyści z Polski, Unii Europejskiej, Australii, Afryki, Ameryki Północnej i Północnej. Podczas turniejów kongresowych gościć będziemy brydżystki i brydżystów najwyższego formatu europejskiego i światowego m.in. mistrzów Europy Juniorów z Salsomagiore (Włochy). Obecni będą również Mirosław Cichocki i Tomasz Gotard, Mistrzowie Europy Open z Hagi Holandii, Roman Kierznowski, Krzysztof Łukaszewicz, mistrz olimpijski z Seattle. Piotr Tuszyński, mistrzowie Ameryki Południowej Bogusław Gierulski oraz Jerzy Skrzypczak, a także aktualni mistrzowie Drużynowych Mistrzostw Świata z Wuhan (Chiny) oraz Mistrzynie Europy Kobiet z belgijskiej Ostendy. Osiągnięcia organizacyjne kongresów doceniają też władze Polskiego Związku Brydża Sportowego w Warszawie powierzając ESBS organizację Drużynowych Zimowych Mistrzostw Polski w obsadzie międzynarodowej. Brydżyści walczyć będą o prestiżowe puchary samorządowców: Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego., Starosty elbląskiego Macieja Romanowskiego,Marszałka woj. warmińsko-mazurskiego Gustawa Marka Brzezina,parlamentarzystów: Poseł RP Elżbiety Gelert,,senatora RP Jerzego Wcisły.posła RP Jacka Protasa. Wcześniej, bo w środę, 22 stycznia, zostanie rozegrany turniej Miast Zaprzyjaźnionych o Puchar Marszałka Sejmiku W-M Gustawa Marka Brzezina, w którym rywalizować będą drużyny z Braniewa, Lęborka, Ornety oraz zagraniczne Teamy z Breno k.Mediolanu, Rygi i Tarnopola. Animatorem i organizatorem tej gigantycznej imprezy logistycznej międzynarodowej są działacze Elbląskiego Stowarzyszenia Brydża Sportowego pod wodzą prezesa Bogusława Gierulskiego. Ceremonia zakończenia Kongresu odbędzie się w niedzielę, 26 stycznia, o godzinie 19.20 w Hotelu Elbląg na Starym Mieście, podczas której sponsorzy dokonają wręczenia prestiżowych Pucharów.