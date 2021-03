Atak piąty na turnieju ćwierćfinałowym

W dniach 6-8 marca 2021 w Krakowie odbywał się turniej ćwierćfinałowy mistrzostw Polski w kategorii juniora, w którym uczestniczył zespół IKS Atak Elbląg. Młodzi siatkarze z naszego miasta zajęli na nim piąte miejsce.

Juniorzy IKS Atak trafili do podgrupy, w której rywalizowali z AZS PWSZ Nysa oraz Spartą AGH Kraków. Niestety oba spotkania przegrali, z Nysą 1:3, a z gospodarzem 0:3. O piąte miejsce w turnieju przyszło im rywalizować z Dębicką Akademią Siatkówki Kępa. Spotkanie to, mimo początkowych dwóch setów przegranych, wygrali w stosunku 3:2 i zakończyli zmagania w mistrzostw Polski na miejscach 33-40 w kraju.

Trener Piotr Kowal podkreślił, że jego podopieczni mierzyli się ze starszymi zawodnikami - Do Krakowa pojechaliśmy składem mieszanym, zabrałem ze sobą również kompletny zespół kadeta, aby chłopcy mieli możliwość rywalizacji z dwa lata starszymi od siebie i ogrywali się przed naszą docelową imprezą jaką będzie 1/4 mistrzostw Polski w Poznaniu w dniach 18-21 marca. Mam nadzieję, że tam powalczymy o awans do półfinału. Szkoda meczu z AZS PWSZ Nysą, w którym prowadziliśmy 1:0 i drugiego seta przegraliśmy 23:25. Ten set był kluczowy. Nasze niewymuszone błędy i mało agresywna zagrywka ułatwiły przeciwnikowi zadanie. Nysa wygrała i praktycznie zamknęła nam drogę do awansu do najlepszej czwórki. Kolejny mecz elblążanie rozegrali z gospodarzem. Było starcie z kompletnie ułożonym zespołem, który z powodzeniem stanowi zaplecze naszej Plusligi w I lidze piłki siatkowej. Dobrym akcentem i zwycięstwem z Dębicką Akademią Siatkówki Kępa 3:2 zakończyliśmy nasz wyjazd. Od drugiego seta do końca meczu wystąpili w nim sami kadeci. Chłopcy są w dobrej formie i to cieszy. Skupiamy się teraz na najważniejszej imprezie sezonu. W przyszłym tygodniu jedziemy do Trefla Gdańsk na sparingi aby utrzymać rytm meczowy, a 18 marca ruszamy do Poznania, gdzie od razu trafiamy na bardzo mocnego gospodarza imprezy, ale myśląc o awansie musimy wygrywać także z takimi zespołami. Dziękujemy za pomoc miastu Elbląg oraz rodzicom bez których nasz wyjazd do Krakowa nie byłby możliwy - powiedział trener Ataku.

Wyniki meczów Ataku:

AZS Nysa Atak Elbląg 3:1 (25:21; 23:25; 25:21; 25:19)

Atak Elbląg - Sparta AGH Kraków 0:3 (12:25; 19:25; 10:25)

IKS Atak Elbląg - Dębicka Akademia Siatkówki 3:2 (11:25; 23:25; 25:17; 25:19; 15:11)



Skład zespołu : Michał Muraszko, Kacper Kozubowski, Michał Rożankowski, Adam Topolewski, Oliwier Woźnicki, Wiktor Banach, Aleksander Banach, Jakub Król, Marcel Kańduła, Bartek Jaśkielewicz, Szymon Kijewski, Krystian Sikora, Cezary Chojecki (l), Igor Decyk (l), Marcin Jabłoński.