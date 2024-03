Awangarda Volley Liga. Czas na fazę play off

Runda zasadnicza w siatkarskiej lidze amatorów właśnie dobiegła końca. Po rozegraniu 11. kolejek na fotelu lidera pozostała drużyna MAR-EL Instalacje Elektryczne, zaś na drugim miejscu z taką samą liczbą punktów znaleźli się Logbar Sport SPA oraz Oldboys Truso. Zwycięzcę rozgrywek poznamy 27 kwietnia po zakończeniu fazy playoff, która rozpoczyna się dzisiaj, 18 marca.

Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej towarzyszy nam już od 17 lat. Co roku w rozgrywkach biorą udział firmy, stowarzyszenia czy po prostu grupy przyjaciół, które rywalizują o tytuł najlepszej drużyny w mieście. Mecze rozgrywane są w Hali Sportowo-Widowiskowej, a nad ich właściwym przebiegiem czuwają licencjonowani sędziowie.

Runda zasadnicza dobiegła końca, dzięki czemu poznaliśmy ostateczny układ tabeli przed fazą pucharową. O wejście do wielkiego finału rywalizować będą drużyny z miejsc od 1 do 8, natomiast pozostałe zespoły rozegrają między sobą mini turniej o zajęcie miejsc od 9 do 11. Co ciekawe w dolnej części tabeli aż trzy zespoły zebrały taką samą ilość punktów, a także wygranych i przegranych setów. W tym przypadku o dużym nieszczęściu mogą mówić zawodnicy Merkury Elbląg, którzy nie zdołali zmieścić się w pierwszej ósemce kosztem Okna Tufe oraz Major i Przyjaciele.

Pierwsze dwa mecze w ramach fazy playoff odbędą się dzisiaj (18.03) o godz. 20:20, a na parkiecie zobaczymy rywalizację pomiędzy MAR-EL Instalacje Elektryczne (1) i Okna Tufe (8), a także Logbar Sport SPA (2) oraz Major i Przyjaciele (7). Szczegółowy terminarz oraz tabela znajdują się na stronie mosir.elblag.eu.

Sponsorem siatkarskiej ligi amatorów jest Studio Łazienkowe AWANGARDA.