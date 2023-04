Basketball Elbląg już w finale baraży o II ligę!

Radość drużyny po zapewnieniu sobie awansu do finału baraży o II ligę (fot. RG)

Koszykarze Basketball Elbląg już w sobotę zapewnili sobie awans do finałowego turnieju barażowego o II ligę. Stało się to po przekonującej wygranej nad Pogonią Mogilno 111:75, do której gospodarzy poprowadził Przemysław Zamojski. Wkrótce więcej zdjęć.

Przemysław Zamojski dotarł na halę przy ul. Kościuszki prosto z podróży - ze Szwajcarii, gdzie w piątek razem z polską reprezentacją zajął drugie miejsce w prestiżowym turnieju Firstcaution 3x3 Trophy w Zurychu i wygrał też indywidualny konkurs rzutów. Strzelecką formę pokazał też przeciwko Pogoni Mogilno, trafiając 6 na 12 rzutów za trzy punkty, w sumie zdobywając 24 „oczka”, najwięcej w drużynie gospodarzy. Lider elblążan poprowadził ich do pewnego zwycięstwa, choć rywalom nie można odmówić ambicji. Elblążanie od pierwszej do ostatniej minuty mieli mecz pod kontrolą, stale powiększając przewagę. W pierwszej połowie rzucili aż 60 punktów. Niewiele gorzej było po przerwie, do poziomu pierwszej piątki drużyny doskonale dopasowali się zmiennicy, w tym młodzieżowcy Kajetan Jakimowicz i Sebastian Chrzanowski, których trener Arkadiusz Majewski wprowadził do gry nawet na 6-7 minut. Licznie przybyła publiczność gorąco dopingowała elblążan, a największy aplauz wywołała akcja, która przyniosła gospodarzom setny punkt na kilka minut przed końcem spotkania. Ostatecznie Basketball wygrał 111:75, a MVP spotkania został wybrany Dominik Pawlak, zdobywca 15 pkt, który właśnie w sobotę obchodzi urodziny. W prezencie razem z drużyną już teraz zapewnił sobie grę w finałowym turnieju baraży o II ligę. Gospodarzy czeka jeszcze niedzielny mecz o pierwsze miejsce w elbląskim turnieju. Rozpocznie się o godz. 12.30, a rywalem będzie zespół Enea Basket Junior Poznań, który też ma dwa zwycięstwa na koncie. W sobotę poznaniacy zdominowali rywali z Wrocławia, wygrywając aż 117:59. Przypomnijmy, że wstęp na turniej, rozgrywany w hali przy ul. Kościuszki, jest wolny. Basketball Elbląg – Pogoń Mogilno 111:75 (29:22, 31:15, 23:13, 28:25). Basketball: Zamojski 24, Jastrzębski 23, Pawlak 15, Prokurat 10, Szerszewski 8, Szuszkiewicz 8, Jakimowicz 7, Nisztuk 6, Gliński 4, Klonowski 3, Chrzanowski 3, Krakowski. Pogoń: Rosiński 20, Jaślak 19, Lewandowicz 13, Kostuch 5, Tojek 4, Nowakowski 4, Warchowski 3, Rudnicki 3, Redmann 2, Nalewaj 2, Nijak.

RG