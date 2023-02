Bez zmian. Basketball wygrywa

Trzeba oddać Trójeczce Olsztyn, że miała pomysł, jak postawić się Basketballowi Elbląg. Ale sam pomysł to za mało i elbląscy koszykarze odnieśli kolejne zwycięstwo w III lidze. Zobacz zdjęcia.

Dzisiejsze spotkanie Basketballu Elbląg z Trójeczką Olsztyn miało dodatkowy smaczek. Pierwszy, oczywisty: rywalizacja elbląsko - olsztyńska na wszystkich polach wzbudza dodatkowe emocje. Za swoją drużyna do Elbląga przyjechała stosunkowo głośna grupa olsztyńskich kibiców. Drugi smaczek to chęć rewanżu elblążan za porażkę z pierwszej rundy. Wówczas Basketball występował jeszcze bez Michaela Jordana tej ligi. Trójeczka jest jedynym jak dotąd zespołem, która potrafiła wygrać z Basketballem. I trzeci smaczek: rywalizacja najlepszych strzelców obu drużyn.

Przemysław Zamojski w sześciu spotkaniach rzucił 151 punktów i jeżeli chodzi o ilość zdobytych oczek do dzisiejszego meczu plasował się na czwartym miejscu w naszej grupie. W Trójeczce najskuteczniejszy jest Wojciech Fijałkowski - 157 punktów w ośmiu spotkaniach, co dawało mu drugą pozycję. Jeżeli chodzi o średnią punktową na mecz, to tu elbląski koszykarz jest bezkonkurencyjny: 25,17 punktu na mecz. Olsztynianin w ten klasyfikacji jest dopiero czwarty - 19,63 pkt na mecz. Dane za stroną pozkosz.pl

Sytuacja we tabeli jest taka, że drużyny zajmujące miejsca 4 - 6 (Trójeczka Olsztyn, Basket Kwidzyn i AZS UWM Olsztyn) mają identyczny bilans meczów (4 zwycięstwa i 4 porażki) i muszą szukać punktów wszędzie, aby zapewnić sobie miejsce w turnieju barażowym o II ligę. Basketball jest liderem grupy i w zasadzie jest już pewny awansu.

Już od pierwszych minut goście pokazali, że mają pomysł jak powalczyć z elblążanami. Brutalna obrona z obu stron zaowocowała dość szybko pięcioma faulami. W piątej minucie Wojciech Fijałkowski z Trójeczki dołożył dwa punkty i goście wyszli na prowadzenie 7:6. Odpowiedź Tomasza Szarszewskiego i 8:7 dla gospodarzy. Kiedy Wojciech Fijałkowski dołożył kolejne cztery punkty i olsztynianie wyszli na prowadzenie 11:8, trener elbląskiego zespołu Arkadiusz Majewski wziął czas... Minęła piąta minuta gry.

Przemysław Zamojski pokazał, dlaczego ma na koncie 10 tytułów mistrza Polski (i jeden wicemistrza). Nie licząc gry w europejskich pucharach, finałach Pucharu Polki itd. Najpierw rzutem za trzy doprowadził do wyrównania, rzutem za dwa odzyskał prowadzenie dla swojego zespołu. Goście zdołali jeszcze doprowadzić do remisu 13:13, ale już do końca kwarty nie zdobyli punktu. Warto zwrócić tez na grę Przemysława Zamojskiego bez piłki. Elblążanie dziurawili kosz rywali. Pierwsza kwarta 25:13.

I jeżeli ktoś spodziewał się, że teraz będzie „lekko, łatwo i przyjemnie“, to... nie było. Elblążanie prowadzili grę, przy stanie 33:18, trener gości wziął czas. Wydawało się, że gospodarze złapali swój rytm, zwłaszcza kiedy zaczęli trafiać „trójki“. Odjechali, ale ambitnie grający elblążanie zdołali w końcowych minutach część strat z kwarty odrobić i ostatecznie drugą część meczu przegrali „tylko“ sześcioma punktami.

Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że w elbląskiej drużynie szwankowała obrona. W porównaniu do innych meczów gra na tablicach tez nie wyglądała najlepiej, co przełożyło się na liczbę zbiórek. A goście potrafili wykorzystywać słabsze momenty w grze Basketballu. I choć nie potrafili zmniejszyć przewagi punktowej gospodarzy, to cały czas zmuszali ich do czujności.

Najlepiej świadczy o tym trzecia kwarta wygrana przez elblążan 30:28. Wynik mówi sam za siebie.

W czwartej kibice czekali, kto wpisze się na listę strzelców jako zdobywca 100. punktu. Nie mogło być inaczej - elbląski Michael Jordan podwyższył z 99 na 101 efektownym wsadem. Cały mecz Basketball wygrał 111:80.

Tu warto odnieść się jeszcze do wzmiankowanego na początku pojedynku strzeleckiego. Przemysław Zamojski dziś zdobył 35 punktów, Wojciech Fijałkowski - 34.

W następnej kolejce podopieczni Arkadiusza Majewskiego w Olsztynie zmierzą się z tamtejszym AZS UWM.

Basketball Elbląg - Trójeczka Olsztyn 111:80 (25:13, 26:20, 30:28, 30:19)

Basketball Elbląg: Zamojski 35, Pawlak 16, Jastrzębski 15, Szuszkiewicz 15, Szarszewski 9, Krakowski 9, Prokurat 8, Domaszewicz 2, Jakimowicz 2, Gliński, Klonowski, Nisztuk