Bezpieczny festyn na Kalbarze

W Dniu Bezpiecznego Kierowcy (25 lipca), na Torze Kalbar odbył się festyn dla dzieci i młodzieży. Wśród wielu przygotowanych atrakcji znalazły się m.in.: pokaz sprzętu wojskowego, paintball, symulator zderzeń, rowerowy tor przeszkód oraz gry i zabawy. Zdjęcia.

Każdy kto odwiedził festyn mógł zapoznać się, jak działa symulator zderzeń. Przy stoisku Komendy Miejskiej Policji można było sprawdzić swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Każdy, kto prawidłowo odpowiedział na pytanie otrzymał do wyboru odblaski w kształcie policjanta lub policyjnego samochodu, baloniki, gwizdki i wiele innych gadżetów. Funkcjonariusze promowali bezpieczeństwo na drodze nie tylko wśród najmłodszych. Każdy dorosły mógł zapoznać się z nowinkami w przepisach oraz przebadać alkomatem. Największym zainteresowaniem cieszyło się stoisko z paintballem oraz pokaz sprzętu wojskowego przygotowane przez 43 Batalion Lekkiej Piechoty w Braniewie. Wszyscy chętni mogli poćwiczyć celność strzelając do tarczy za pomocą kulek z farbą. Żołnierze WOT oprócz karabinów, lunet, siatek maskujących oraz efektownego toru przeszkód, zachęcali także starszych uczestników festynu do wstąpienia w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej. Każdy chętny mógł także zasiąść za kierownicą wojskowego quada lub samochodu ciężarowego. Uczestnicy z dużą ochotą próbowali także swoich sił w specjalnie przygotowanej strefie z bicyklami. Na torze przeszkód dla rowerków biegowych i hulajnóg, w otoczeniu efektownych znaków drogowych, dzieci doskonaliły swoje umiejętności i koordynację. Można było także zapoznać się jak działają alkogogle i spróbować przejść specjalnie wyznaczoną trasą. Na boisku do koszykówki Straż Miejska przygotowała grę planszową dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a na boisku do piłki ręcznej królowały kręgle oraz stół do teqballa. Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom i partnerom za udział w festynie.

Organizatorzy festynu: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miejski. Partnerzy: 43 Batalion Lekkiej Piechoty w Braniewie 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, Komenda Miejska Policji w Elblągu, Straż Miejska w Elblągu, Miejskie Centrum Wolontariatu w Elblągu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu.