Bezpłatny trening przed Biegiem Nocnym

Do startu IV Elbląskiego Biegu Nocnego pod Gwiazdami zostało już tylko 9 dni! To dobry moment, żeby nie tylko przygotować formę, ale również sprawdzić trasę przed zawodami. W piątek, 11 września, zapraszamy na wspólną przebieżkę z Bartnicki Team po Modrzewinie. Zaczynamy o 18:30 w okolicach przystanku przy Elbląskim Parku Technologicznym.

Wieczorem spotkamy się w miejscu, w którym już kilka dni później będzie tętniło biegowe życie. Na wspólny trening zapraszamy zarówno osoby, które są już zapisane na Bieg Nocny pod Gwiazdami, jak i tych, którzy dopiero chcą poczuć klimat tego wydarzenia, a jeszcze nie podjęły decyzji o wzięciu udziału. Grupę biegaczy poprowadzą trenerzy i zawodnicy Bartnicki Team, którzy zadbają o odpowiednie tempo i dobrą atmosferę.

To będzie doskonała okazja, aby spokojnie pokonać fragmenty lub całą trasę przyszłej „piątki”, zobaczyć, jak wygląda Modrzewina z perspektywy biegacza i poczuć miejsce, w którym 19 września powalczymy już o czas i wynik. Warto zabrać wygodne buty, wodę i ruszyć z nami na trasę Biegu Nocnego pod Gwiazdami. To już ostatnie dni przed startem, więc zamiast odliczać do 19 września w domu, spotkajmy się na Modrzewinie i wspólnie zróbmy kilka kilometrów.

Dodatkowa pula pakietów startowych

A jeśli podczas przebieżki poczujecie, że 5 kilometrów nocą po Modrzewinie to coś dla Was, nadal można dołączyć do listy startowej. Zapisy na IV Elbląski Bieg Nocny pod Gwiazdami prowadzone są za pośrednictwem elektronicznezapisy.pl do 13 września do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. To już ostatnia pula pakietów, więc nie warto odkładać decyzji na później.

Najpierw wspólna przebieżka, a potem start pod gwiazdami. Do zobaczenia na trasie!

Organizatorzy: Prezydent Elbląga Michał Missan i MOSiR Elbląg

Sponsor Strategiczny: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Sponsorzy i Partnerzy: Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, HADM Gramatowski, Centrum Handlowe Ogrody, Elbląski Park Technologiczny, Zielony Gaj.