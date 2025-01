Bezpłatny tydzień zajęć „Aktywuj się z MOSiR-em”

graf. MOSiR

Nie ma nic lepszego niż dobra motywacja do działania. Aby zachęcić mieszkańców do ruchu i rozpoczęcia przygody z aktywnością, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na darmowy tydzień zajęć. Od wtorku (7 stycznia), do soboty (11 stycznia) będzie można skorzystać bezpłatnie z zajęć: joga, turbo spalanie, zumba, zumba kids, zdrowy kręgosłup, aqua fitness i nauki jazdy na łyżwach dla dorosłych i młodzieży 12+. Sprawdź harmonogram.

WTOREK, 7 STYCZNIA ZUMBA - 19:30 grupa początkująca, 20:30 grupa zaawansowana, sala fitness lodowiska Helena ŚRODA, 8 STYCZNIA JOGA - 18:00 sala fitness lodowiska Helena TURBO SPALANIE - 19:15 sala fitness lodowiska Helena ZDROWY KRĘGOSŁUP - 19:15 sala fitness Krytej Pływalni. Na zajęcia obowiązuję limit miejsc, zachęcamy do przyjścia wcześniej, aby zapewnić sobie udział w ćwiczeniach. AQUA FITNESS BASIC - 20:00 Kryta Pływalnia CZWARTEK, 9 STYCZNIA NAUKA JAZDY NA ŁYŻWACH młodzież 12+ i dorośli - 18:00; wypożyczenie łyżew w cenie 10 zł/parę. Wypożyczalnie prowadzi Klub Sportowy Orzeł. Obowiązuję limit miejsc, więc warto stawić się na zajęciach trochę szybciej. ZUMBA - 19:30 grupa zaawansowana, 20:30 grupa początkująca, sala fitness lodowiska Helena PIĄTEK, 10 STYCZNIA JOGA - 17:00 sala fitness lodowiska Helena TURBO SPALANIE - 18:15 sala fitness lodowiska Helena AQUA FITNESS BASIC - 20:00 Kryta Pływalnia SOBOTA, 11 STYCZNIA ZUMBA KIDS - 10:00 dzieci od 4 do 6 lat; 11:00 młodzież od 7 do 12 lat; sala fitness lodowiska Helena AQUA FITNESS SENIOR - 11:00 i 12:00 Kryta Pływalnia

MOSiR