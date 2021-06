Bezpłatny wyjazd dla kibiców na finał WPP w Ostródzie. Jedź i wspieraj Concordię

Podobnie jak w poprzednich latach, nasz klub organizuje bezpłatny wyjazd autokarowy dla wszystkich sympatyków Concordii na mecz finału Wojewódzkiego Pucharu Polski w Ostródzie. Spotkanie, w którym pomarańczowo-czarni zmierzą się z Olimpią Olsztynek rozpocznie się w najbliższą sobotę (26 czerwca) o godz. 17. Zbiórka chętnych na wyjazd o godzinie 15 na stadionie przy ul. Krakusa.

Dla Concordii będzie to trzeci w historii klubu finał Wojewódzkiego Pucharu Polski. Po raz pierwszy Słonikom udało się dojść do wielkiego finału w 2017 roku, gdy w Biskupcu, niestety, ulegliśmy Sokołowi Ostróda 1:3. Dwa lata temu, w 2019 roku pomarańczowo-czarni sięgnęli po to trofeum pokonując w Nowym Mieście Lubawskim Znicz Biała Piska 5:2. Teraz elblążanie staną przed okazją zdobycia drugiego pucharu, który oznaczałby dla nich szansę gry na centralnym szczeblu Pucharu Polski, być może z drużyną z Ekstraklasy.

W każdym z dwóch poprzednich finałów MMKS Concordia organizował wyjazd dla swoich kibiców. Tak będzie i teraz. Na sobotni mecz, który rozpocznie się o godz. 17 w Ostródzie naszych sympatyków dowiozą autokary. Zarówno sam przejazd w obie strony, jak i wstęp na mecz dla osób z nami jadących są bezpłatne.

Zbiórka osób chętnych na wyjazd w sobotę o godz. 15 na stadionie przy ul. Krakusa (wejście od strony ul. Brzeskiej). Nie są prowadzone wcześniejsze zapisy, stąd prosimy o punktualność.