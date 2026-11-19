Biało-czerwoni powalczą w Elblągu o bilet na Mistrzostwa Europy

Po srebrnym medalu na Mistrzostwach Europy Wschodniej polskich siatkarzy do lat 20 czeka decydująca walka o wyjazd na Mistrzostwa Europy. Gospodarzem styczniowego turnieju eliminacyjnego będzie Elbląg.

Kilka tygodni temu młodzieżowa reprezentacja Polski do lat 20 w siatkówce mężczyzn walczyła w Mistrzostwach Europy Wschodniej (EEVZA). Oprócz tytułu mistrzowskiego stawką był bezpośredni awans na Mistrzostwa Europy U-20. Podopieczni Jacka Nawrockiego rywalizację zakończyli na drugim miejscu. Srebrny medal nie zapewnił im jednak przepustki na turniej finałowy, więc o wyjazd na mistrzostwa muszą jeszcze powalczyć.

Turniej kwalifikacyjny ugości Elbląg. W styczniu w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej Polacy zmierzą się z reprezentacjami Turcji, Hiszpanii i Szwecji. Turniej odbędzie się od 19 do 21 stycznia i będzie rozgrywany systemem „każdy z każdym”. Awans na mistrzostwa Europy wywalczy tylko zwycięzca zmagań, co zapowiada zaciętą walkę w każdym spotkaniu.

Dla kibiców będzie to świetna okazja, aby zobaczyć w akcji cztery europejskie zespoły i gorąco wspierać biało-czerwonych na trybunach. Szczegóły dotyczące harmonogramu spotkań oraz wejściówek na mecze mają zostać podane wkrótce.