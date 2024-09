Bieg Niepodległości. Tańsze zapisy do 15 września

Już tradycyjnie 11 listopada biegacze w biało-czerwonych barwach spotkają się na Starym Mieście w Elblągu, by wspólnie świętować Dzień Niepodległości. Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa, z uwagi na jubileuszowy, X Elbląski Bieg Niepodległości. Jeśli chcesz być częścią tego wydarzenia, nie zwlekaj – zapisz się już teraz!

Limity miejsc i ceny pakietów startowych

W Biegu Głównym obowiązuje limit 999 uczestników, natomiast w Małym Biegu maksymalnie pobiegnie 500 dzieci.

- Jesteśmy bardzo podekscytowani nadchodzącą jubileuszową edycją Elbląskiego Biegu Niepodległości. W tym roku każdy uczestnik otrzyma wyjątkowy medal, który stanowi ostatnią część łączonych medali, tworzących kompletną serię. Zauważamy również ogromne zainteresowanie Małym Biegiem, co cieszy nas niezmiernie. Chcemy, aby jak najwięcej dzieci mogło dołączyć do zabawy i aktywnie świętować Dzień Niepodległości. Zachęcamy również do szybkiego zapisania się na Bieg Główny i sztafetowy. Do 15 września można skorzystać z niższych opłat startowych, więc nie warto zwlekać i zarejestrować się już teraz, aby zapewnić sobie miejsce oraz atrakcyjne ceny. Czekamy na Was na starcie i mamy nadzieję, że wspólnie uczcimy ten ważny dzień w wyjątkowy sposób! – mówi Natalia Szrama, kierownik Działu Organizacji Imprez i Marketingu.

Zgłoszenia do X Elbląskiego Biegu Niepodległości na 10 km, Sztafet oraz Małego Biegu Niepodległości przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej elektronicznezapisy.pl do 6 listopada 2024 r. do godz. 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie nie będzie możliwości dopisania się do listy startowej.

Ważne! Do 15 września warto skorzystać z niższych opłat startowych – pakiet na 10 km oraz w rywalizacji sztafet kosztuje 50 zł, a udział w Małym Biegu to 25 zł. Po tym terminie ceny wzrosną – od 16 września do 15 października pakiet startowy w Biegu Głównym będzie kosztował 60 zł, a udział w Małym Biegu 30 zł. Dlatego warto się zapisać jak najszybciej, by skorzystać z niższej ceny!

Dystans i trasa

Wydarzenie rozpocznie się od startów Małego Biegu Niepodległości, który przewiduje biegi na 6 różnych dystansach: 50, 100, 200, 300, 400 i 500 m. Dzieci pobiegną ulicami Wodną oraz Bulwarem Zygmunta Augusta, co stanowi świetną okazję dla najmłodszych do aktywnego świętowania.

Start Biegu Głównego na dystansie 10 km odbędzie się na ul. Wodnej, w pobliżu Galerii EL. Trasa, dobrze znana z poprzednich edycji, przebiega przez ulice Wałową, Stoczniową, Królewiecką, Pocztową, Armii Krajowej, 12 Lutego, Hetmańską, Tysiąclecia, Rycerską, Wigilijną, Zamkową, Wapienną i Bulwar Zygmunta Augusta. Meta, podobnie jak start, zlokalizowana będzie na ul. Wodnej. Zawodnicy będą mieli do pokonania 3 pętle, a limit czasu na ich ukończenie wynosi 1 godzinę i 30 minut. W ramach Biegu Głównego odbędzie się także rywalizacja sztafet 3 x 3,3 km, co stanowi alternatywę dla osób preferujących krótszy dystans.

Zobacz film podsumowujący IX edycję Elbląskiego Biegu Niepodległości.

Organizatorami X Elbląskiego Biegu Niepodległości są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.