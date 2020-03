Bieg Piekarczyka odwołany

Zaplanowany na niedzielę, 31 maja, Bieg Piekarczyka niestety w tym roku nie odbędzie się. Powodem tej decyzji jest wprowadzenie stanu epidemii w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem oraz dużym wzrostem zachorowań na COVID-19 w całej Polsce.

Elbląski Uliczny Bieg Piekarczyka to jedna z największych imprez sportowych w naszym mieście. Co roku ściąga setki miłośników biegania z naszego miasta i regionu, jak i innych miast z kraju i zagranicy. Równie wielkim zainteresowaniem cieszy się wśród najmłodszych biegaczy.

– W obliczu trudnej sytuacji, która nas wszystkich dotknęła, podjęliśmy decyzję o odwołaniu tegorocznego Biegu Piekarczyka. Organizacja tego wydarzenia nie jest możliwa w momencie, gdy zmagamy się z tak wielkim zagrożeniem – mówi Andrzej Bugajny, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu. – W zasadzie imprezę mieliśmy zapiętą na przysłowiowy ostatni guzik. W tym miejscu dziękujemy wszystkim naszym partnerom, którzy od lat wspólnie tworzą to wydarzenie sportowe i tym razem gotowi byli do pracy przy współorganizacji tego przedsięwzięcia. Myślę że najrozsądniej będzie, abyśmy ten trudny czas przeczekali w domach, w możliwie jak największej izolacji, po to aby uchroni

siebie i swoje rodziny przed skutkami epidemii. Mamy nadzieję na spotkanie podczas przyszłych biegów i innych imprez sportowych w naszym mieście.

Zwrot opłat startowych

Wszyscy zawodnicy, którzy zarejestrowali się i dokonali płatności zarówno za udział w biegu, jak i koszulkę techniczną, otrzymają zwrot pieniędzy. Więcej informacji uczestnicy otrzymają w specjalnej wiadomości e-mail informującej o odwołaniu imprezy. Nie ma natomiast konieczności dodatkowego zgłaszania rezygnacji. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy na adres: imprezy@mosir.elblag.eu.