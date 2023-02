Bieg Piekarczyka - ostatni tydzień promocji

Choć do czerwca pozostało jeszcze dużo czasu, zainteresowanych udziałem w XIV Biegu Piekarczyka zachęcamy już teraz do zapoznania się z obowiązującą promocją. Tylko do końca lutego opłata za bieg główny to okrągłe 50 złotych, a za Mini Bieg Piekarczyka 20 zł. Skorzystaj z okazji zanim ucieknie!

Tegoroczna edycja Elbląskiego Biegu Piekarczyka odbędzie się 4 czerwca i tradycyjnie wystartuje z ulicy Teatralnej. W imprezie udział wezmą nie tylko dorośli biegnący na 5 lub 10 kilometrów (jedna lub dwie pętle), ale także dzieci (0-14 lat) startujące na różnych dystansach: 50, 100, 200, 300, 400 i 600 metrów. Na terenie „miasteczka biegowego” znajdą się również dodatkowe atrakcje tj. food trucki czy dmuchane place zabaw, z których skorzystać będą mogli wszyscy zainteresowani mieszkańcy. Podobnie jak przed rokiem trasa nie ulegnie zmianie i wystartujemy z ul. Teatralnej, a następnie pojawimy się na ulicach Traugutta, Grota-Roweckiego, Armii Krajowej, Pocztowej, Rycerskiej, Wigilijnej, Świętego Ducha, Wodnej, Wałowej, Stoczniowej, Ofiar Sprawy Elbląskiej, Niskiej, Browarnej, a po dotarciu na rondo Zamech skierujemy się w stronę mety na ul. Teatralnej. Każdy uczestnik XIV Elbląskiego Biegu Piekarczyka, bez względu na wiek i osiągnięty wynik, otrzymuje pamiątkowy medal po przekroczeniu linii mety. Szybciej, czyli taniej Wszystkie osoby, które do 28 lutego zdecydują się zapisać na bieg, skorzystają z promocyjnej ceny za pakiet startowy. Tylko do końca miesiąca opłata za bieg główny wynosi 50 złotych, z kolei za Mini Bieg Piekarczyka 20 złotych. Po tym terminie ceny będą wzrastać: 60 i 25 złotych do 15 maja oraz 70 i 30 złotych do 30 maja. Podjęcie decyzji już teraz to oszczędność nie tylko czasu, ale przede wszystkim pieniędzy. Więcej szczegółów w regulaminie. Zapisy Zgłoszenia do XIV Elbląskiego Biegu Piekarczyka przyjmowane są jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony. Klikając w menu „Zgłoszenia” i „Formularz zgłoszeniowy”, pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system Elektroniczne Zapisy. Organizatorami XIV edycji Ulicznego Elbląskiego Biegu Piekarczyka są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Patronat honorowy nad Biegiem objął Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu