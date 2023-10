Biegali w Dolince

105 osób wystartowało w zawodach w Biegu na Orientację w elbląskim parku Dolinka. To pierwsze zawody rozgrywane na nowych mapach parku.

Modernizacja parku Dolinka niejako wymusiła na elbląskich biegaczach na orientację aktualizację map parku. Klub EKO Gryf mapy zaktualizował i wczoraj (28 października) odbyły się pierwsze zawody zgodnie z nowymi mapami.

W zawodach wzięło udział 105 osób z Elbląga i szeroko pojętego regionu elbląskiego. Organizatorzy zdecydowali się na sprinterski „scorelauf“ czyli „biegaj i licz“ polegający na zaliczeniu 13 punktów kontrolnych w dowolnej kolejności. I tu dużo zależało od przyjętej taktyki. Dobrze opracowany plan i kolejność zaliczania kolejnych punktów można było zobaczyć później na tablicy wyników.

„Mamy nadzieję że park przypadł wszystkim do gustu. Tym razem była trochę inna forma dająca możliwość wyboru własnego wariantu pokonania trasy. Mimo jesiennej, pochmurnej pogody jak zwykle dopisała frekwencja . Dokładnie 105 osób wystartowało. Jeżeli byłoby słonecznie na pewno więcej osób w tym zwłaszcza rodzin udało by się na spacer do parku i z marszu wiele z nich wzięło by udział w zawodach. Proszę pamiętać, że organizacja takich zawodów jest bardzo praco- i czasochłonna np: trudno przewidzieć ile map należy wydrukować w danej kategorii. “ - informuje EKO Gryf.

Wyniki:

Rodziny: 1) Rodzina Czapskich, 2) Rodzina Wojdonów, 3) Rodzina Czerkawskich

szkoły podstawowe klasy I - IV (chłopcy): Ksawery Czerkawski

szkoły podstawowe klasy I - IV (dziewczęta): Lilianna Rogacka

szkoły podstawowe klasy V - VIII (chłopcy): Szymon Jastrzębski

szkoły podstawowe klasy I - IV (dziewczęta): Amelia Zapadka

szkoły ponadpodstawowe: Julia Kopiec i Zuzanna Malewicz

kobiety: Sylwia Wróblewska (Braniewo)

mężczyźni: Mateusz Spadik (Radostowo k. Tczewa)