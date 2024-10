Biegnij w koszulce dla Niepodległej

Już 11 listopada elbląskie ulice zapełnią się biegaczami świętującymi jubileuszową X edycję Elbląskiego Biegu Niepodległości. Z tej okazji organizatorzy przygotowali wyjątkową dedykowaną koszulkę techniczną, którą można nabyć do 3 listopada.

Zawodnicy, zarówno ci, którzy po raz pierwszy staną na starcie, jak i ci, którzy kolekcjonują pamiątki z wydarzeń, mogą kupić specjalnie przygotowaną na tę okazję koszulkę techniczną w kolorze czerwonym. Koszulka ozdobiona jest symbolem narodowym oraz logotypem X Elbląskiego Biegu Niepodległości, tworząc idealną pamiątkę tego wyjątkowego wydarzenia. Dostępna jest w rozmiarach dla dzieci (4 lata, 8 lat, 12 lat, 16 lat) oraz dla dorosłych od S do XXL. Koszt zakupu to 45 zł, a zamówienia można składać wyłącznie przez stronę elektronicznezapisy.pl do 3 listopada włącznie.

Medale dla wszystkich uczestników

Jak w każdej edycji, nieodłącznym elementem biegu będzie pamiątkowy medal. W tym roku medale są jeszcze bardziej wyjątkowe – zawodnicy otrzymają trzecią, ostatnią część, którą można połączyć z medalami zdobytymi podczas Biegu Piekarczyka oraz Biegu Nocnego. To doskonałe zwieńczenie elbląskiego sezonu biegowego, za który już dzisiaj pragniemy serdecznie podziękować.

Zapisy na bieg

Przypominamy, że zgłoszenia na X Elbląski Bieg Niepodległości na 10 km oraz bieg trójosobowych sztafet 3x3333m przyjmowane są jedynie do 6 listopada lub do wyczerpania limitu miejsc. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem strony elektronicznezapisy.pl, a po tym terminie nie będzie możliwości dopisania się do listy startowej. Prosimy pamiętać, że pełna rejestracja zakończona jest płatnością.

Organizatorami X Elbląskiego Biegu Niepodległości są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Sponsor strategiczny Studio Łazienkowe Awangarda; Sponsor Centrum Handlowe Ogrody; Partner Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Patronat honorowy: prezydent Elbląga Michał Missan.