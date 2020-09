Bilet ulgowy dla wszystkich na piąte urodziny Dolinki

Mija właśnie 5 lat od uroczystego otwarcia Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Specjalnie z okazji tych piątych urodzin, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował prezent dla elblążan. W najbliższą niedzielę każdy gość, bez względu na wiek, za wejście zapłaci cenę biletu ulgowego – przypomina MOSiR.

Urodzinowa promocja „Bilet Ulgowy dla Wszystkich” będzie dostępna w niedzielę, 20 września. Polegała będzie na tym, że każda osoba, która tego dnia będzie chciała skorzystać z CRW Dolinka, za wejście zapłaci tak jak za bilet ulgowy. Oznacza to, że godzinny pobyt będzie kosztował: 6,50 zł do godz. 8.00; do godz. 11.00 – 7,50 zł, a następnie do końca dnia (do godz. 22.00) – 10,50 zł.

Przypomnijmy, że Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka otwarto 21 września 2015 r. Nazwę tego obiektu wybrali sami elblążanie. Ogłoszono bowiem konkurs, na który nadesłano wówczas ponad 350 propozycji. Niektóre propozycje były bardzo pomysłowe, np. „Szuwarek”, „Świątynia Posejdona”, „Utopia” czy „Mokre szaleństwo”. Zwyciężyła jednak Dolinka, która w ciągu pięciu lat gościła niemalże 1 milion 640 tysięcy osób.

– Cieszy nas duże zainteresowanie CRW Dolinka oraz zaufanie, jakim obdarzają nas mieszkańcy. Przez te 5 lat odwiedzało nas codziennie około 1100 – 1300 osób. W tym czasie odbyło się również wiele imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym, np. zawody w pięcioboju nowoczesnym, wiosna i jesień pływacka, warsztaty dla dzieci trenujących pływanie z mistrzynią olimpijską Otylią Jędrzejczak, Aquathlon, a także Andrzejki czy Rodzinna Noc na Dolince – mówi Andrzej Bugajny, dyrektor MOSiR. – Trudnym okresem dla nas wszystkich był szczególnie początek pandemii, kiedy musieliśmy zamknąć obiekty sportowe, w tym Dolinkę. Od razu w pierwszym dniu, kiedy przepisy zezwoliły na ponowne otwarcie basenów, CRW Dolinka została udostępniona mieszkańcom. Początkowo, po przerwie w działaniu, odwiedzało nas około 300 osób dziennie. Teraz jest już prawie 900, czyli 3 razy więcej niż kilka miesięcy temu – dodaje Andrzej Bugajny.

–Stosujemy się do wszelkich wytycznych dla obiektów sportowych i basenowych, tak aby zapewnić bezpieczeństwo naszym użytkownikom, a także pracownikom – informuje Adam Krause, kierownik CRW Dolinka. – Należy pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego, dezynfekowaniu rąk, a także o zakrywaniu ust i nosa poza częścią basenową.

Zapraszamy do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka codziennie od godz. 6.00 do 22.00. Szczególnie zachęcamy do skorzystania z basenu w niedzielę, 20 września, w ramach promocji: „Bilet Ulgowy dla Wszystkich na 5. urodziny Dolinki”.

