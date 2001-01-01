Bilety na jubileuszową edycję Baltic Cup w promocyjnej cenie

Już wkrótce Elbląg zamieni się w stolicę tańca – przed nami jubileuszowa 25. edycja Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic Cup! Od 24 do 26 października na parkiecie hali sportowo-widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej zaprezentują się światowej klasy pary w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. Międzynarodowe jury wyłoni najlepszych, a widzowie będą mogli podziwiać zaciętą rywalizację w obu kategoriach. Kup bilet na Festiwal w promocyjnej cenie.

Już od sierpnia trwa przedsprzedaż biletów w specjalnej promocyjnej cenie 40 zł za bilet na trybuny. Skorzystać ze specjalnie obniżonych cen biletów (normalna cena to 70 zł) można do 30 września, warunkiem jest zakup wejściówek w kasie CSE „Światowid” w Elblągu. Tegoroczny festiwal to nie tylko prestiżowy i rozpoznawany w Europie turniej tańca Baltic Cup, organizowany już po raz 25. W ramach tegorocznego, jubileuszowego Festiwalu odbędą się również Mistrzostwa Świata Młodzieży i Seniorów w 3 Tańcach Standardowych. Po raz kolejny na parkiecie w Elblągu podziwiać będziemy mogli najlesze na świecie pary taneczne. Będzie to prawdziwa uczta dla miłośników tańca.

Organizatorami 25. MFT Baltic Cup oraz Mistrzostw Świata Młodzieży i Seniorów w 3 Tańcach Standardowych są: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, Polski Związek Sportu Tanecznego oraz Stowarzyszenie Jantar. Wydarzenie otrzymało wsparcie m.in. Ministerstwa Sportu i Turystyki, Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Miasta Elbląga.

Nie przegap wyjątkowej okazji, by w pierwszych rzędach śledzić popisy gwiazd międzynarodowej sceny tanecznej!

Gdzie kupić promocyjne bilety?

Kasa CSE „Światowid” w Elblągu, czynna pon.–pt. 14:30–20:30, sob. niedz. 11:30–20:30.

Bilety w normalnych cenach dostępne są również online:

www.bilet.swiatowid.elblag.pl

Kontakt:

tel. 55 611 20 68,

mail. marketing@swiatowid.elblag.pl

Dołącz do nas i poczuj magię tańca na żywo!