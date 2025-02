Być wśród ośmiu najlepszych

Od piątku do niedzieli (21-23 lutego) w Elblągu rozgrywany będzie turniej 1/8 mistrzostw Polski juniorek w piłce ręcznej, w którym rywalizować będzie Energa MKS Truso. Drużyna Marty Czapli bardzo by chciała znaleźć się w gronie najlepszej ósemki w Polsce.

Piłkarki ręczne Truso awansowały do 1/8 mistrzostw Polski, po tym jak okazały się niepokonane na turnieju w Kwidzynie. Tam elblążanki pokonały Bukowsko-Dopiewski KPR 30:25, KPR ROKiS Radzymin 40:26 i MTS Kwidzyn 28:24 i tym samym znalazły się wśród szesnastu najlepszych juniorskich drużyn w Polsce. Awans z pierwszego miejsca umożliwił naszej drużynie zorganizowanie 1/8 w Elblągu i tym samym walkę przed własną publicznością.

Juniorki Energi MKS Truso w kolejnym etapie zmierzą się z wymagającymi rywalami. Pierwszego dnia turnieju elblążanki podejmą MKS Lubtech Energo Lublin. Warto podkreślić, że lubelski zespół ma w swoich składzie aż dziesięć zawodniczek, które uczą się w Szkołach Mistrzostwa Sportowego. Kolejnym rywalem naszej drużyny będzie SPR Sośnica Gliwice, który jest wicemistrzem województwa śląskiego i na co dzień występuje w I lidze. Elblążanki miały okazję z nimi rywalizować podczas turnieju w Warszawie i spotkanie to wygrały. Ostatnim przeciwnikiem Truso będzie SPR Pogoń 1945 Zabrze i wydaje się, że to będzie najtrudniejszy mecz. Pogoń to mistrz Śląska i aż dwa zespoły z tego klubu zagrają w 1/8 mistrzostw Polski. Drugi zespół uda się na turniej do Radomia. Należy również wspomnieć, że zawodniczki z Zabrza grają w I i II lidze.

Drużyna Marty Czapli ma świadomość z kim będzie się mierzyć, jednak podobnie jak w 1/16, chce znów zagrać świetne zawody.

- Znalezienie się wśród 16 najlepszych zespołów w Polsce i wygranie kolejnych trzech meczów, na pewno dodało moim dziewczynom skrzydeł i wiary w swoje możliwości. Do turnieju w Elblągu przystąpimy bardzo zmotywowane, chcemy zagrać kolejne dobre spotkania, cieszyć się handballem i oczywiście powalczyć o awans do dalszej fazy rozgrywek. Przeciwnicy to renomowane marki MKS Lublin, Sośnica Gliwice i Pogoń Zabrze. Gramy w Elblągu i liczymy na doping naszych kibiców. Ich obecność będzie również nagrodą dla dziewczyn za ciężką pracę, którą wykonują każdego dnia - powiedziała Marta Czapla.

Terminarz turnieju w Elblągu:

piątek (21.02.2025):

godz. 16:00 SPR Pogoń 1945 Zabrze - SPR Sośnica Gliwice

godz. 18:00 Energa MKS Truso Elbląg - MKS Lubtech Energo Lublin

sobota (22.02.2025):

godz. 16:00 MKS Lubtech Energo Lublin - SPR Pogoń 1945 Zabrze

godz. 18:00 Energa MKS Truso Elbląg - SPR Sośnica Gliwice

niedziela (23.02.2025):

godz. 10:00 SPR Sośnica Gliwice - MKS Lubtech Energo Lublin

godz. 12:00 Energa MKS Truso Elbląg - SPR Pogoń 1945 Zabrze

Do kolejnego etapu awansują dwa najlepsze zespoły. Wszystkie mecze rozegrane zostaną w hali przy ul. Kościuszki, wstęp dla kibiców jest wolny.