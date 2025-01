Cenna wygrana w Gorzowie Wlkp.

27 punktów Przemka Zamojskiego oraz 20 zbiórek Pawła Budzińskiego. I to co najważniejsze - zwycięstwo Elbasketu w wyjazdowym spotkaniu z Kangoo Gorzów Wielkopolski.

W meczu z Kangoo Gorzów Wielkopolski elbląscy koszykarze chcieli sobie poprawić humory, po pechowej porażce w ubiegłym tygodniu z Basketem 2010 Kruszwica. W Gorzowie od początku przejęli inicjatywę. Przemek Zamojski dziurawił kosz rywali raz za razem, z dystansu rywala raził Sebastian Kloska, który w pierwszej kwarcie trafił wszystkie trzy próby „za trzy“. Do tego dorzuciła się reszta zespołu i po pierwszych 10 minutach elblążanie prowadzili 15 punktami.

W drugiej gospodarze „na chwilę“ zbliżyli się na 10 punktów. To była jednak chwilowa dekoncentracja, końcowe minuty pierwszej połowy należały do koszykarzy Elbasketu. Do przerwy 52:36 dla elblążan.

W trzeciej kwarcie elblążanie wiedzieli już co robić, aby systematycznie zwiększać przewagę. Paweł Budziński pod koszem był nie do przepchnięcia. W całym meczu elblążanin 20 razy zebrał bezpańską piłkę (12 w obronie, 8 w ataku) z tablicy. Warto zwrócić uwagę, że była to prawie połowa elbląskich zbiorek (elblążanie razem zebrali 46 piłek). W 28. minucie goście prowadzili już 27 punktami (74:47), końcówka kwarty należała jednak do gospodarzy, którzy zmniejszyli stratę do 21 punktów.

W ostatniej części meczu Elbasket pilnował już tylko wyniku. Na 28 sekund przed końcem gospodarze przegrywali 18 punktami. W końcówce elblążanie dorzucili kilka punktów i zasłużenie wygrali 91: 70.

W elbląskim zespole zadebiutowali Radosław Świdziński (33. letni rozgrywający), który rzucił pięć punktów oraz Klaudiusz Kloska (17. letni rozgrywający), który na pierwsze punkty musi jeszcze poczekać. Warto tez zwrócić uwagę na skuteczność elblążan: niemal co drugi rzut z gry (49 proc.) kończył się zdobyciem punktów.

W środę (29 stycznia) Elbasket w Sopocie zmierzy się z miejscowym UG Treflem.

EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski - Energa Basketball Elbląg 70:91 (15:30, 21:22, 17:22, 17:17)

Elbasket: Zamojski 27 (3), Stawiak 11 (1), Pawlka 8, Budziński 8, Prokurat 4, Jastrzębski 16 (3), S. Kloska 12 (4), Świdziński 5, K. Kloska, Krakowski