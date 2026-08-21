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"Chcemy nadal cieszyć się piłką ręczną"

 Elbląg, "Chcemy nadal cieszyć się piłką ręczną"
Fot. Anna Dembińska

Piłkarki ręczne Energi MKS Truso rozpoczęły przygotowania do sezonu 2026/2027, w którym powalczą w I lidze oraz rozgrywkach juniorskich. Podczas Święta Chleba odbyła się oficjalna prezentacja zespołu. Zobacz zdjęcia.

Zawodniczki Truso poprzedni sezon mogą uznać za bardzo udany. Elblążanki zajęły trzecie miejsce w I lidze oraz walczyły w Final Four mistrzostw Polski juniorek. Sukces zespołu to nie tylko wyniki osiągane na parkietach, to także wieloletnia konsekwentna praca szkoleniowa z dziećmi i młodzieżą, której efekty zostały dostrzeżone i docenione przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce, który przyznał elbląskiemu klubowi Złotą Gwiazdkę.

Drużyna rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu 20 sierpnia, wcześniej zawodniczki realizowały indywidualne plany treningowe. Od 22 do 29 sierpnia zespół przebywać będzie na obozie w Morągu, gdzie ma zaplanowane dwa sparingi, z zespołem z Banina oraz drużyną z Litwy.

- Do zespołu dołączyły cztery nowe zawodniczki. To, że dziewczyny przyjechały do Elbląga i chcą się u nas rozwijać, to chyba najlepszy dowód na to, że piłka ręczna w Elblągu ma się całkiem dobrze. Są to trzy juniorki: Kasia Lubecka przyjechała do nas ze Szczypiorniaka Ustka, Zosia Sobotka z Play Ostróda i Olga Górna z Vambresi Wąbrzeźno oraz seniorka Agata Myślińska ze Szczypiorniaka Ustka. Chcemy nadal cieszyć się piłką ręczną, rozwijać, dawać sobie i kibicom frajdę. Powalczymy o jak najwyższą lokatę w I lidze i mam nadzieję, że dostaniemy się do Final Four juniorek - powiedziała trenerka Marta Czapla.

- Otarliśmy się o medal mistrzostw Polski, a wiadomo że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Chcielibyśmy ponownie być w Final Four i powalczyć o medale. Chcielibyśmy potraktować I ligę jak poligon, ale z nastawieniem bardzo ambitnym. W I sezonie byliśmy na 3. miejscu, to w tym sezonie na pewno nie odpuścimy, dziewczyny i sztab szkoleniowy zostawią serducha na parkiecie - dodał prezes Truso Wojciech Samulewski.

 

Skład Truso na sezon 2026/2027:

bramkarki: Alicja Wanatowska, Zuzanna Górska

obrotowe: Oliwia Fudal, Lena Tomaszewska, Wiktoria Śliwińska, Agata Myślińska

skrzydłowe: Otylia Szulc, Roksana Biernat, Julia Kordek, Gabriela Urbaniak, Nicol Pożoga, Zuzanna Sankowska

rozgrywające: Katarzyna Lubecka, Zofia Sobotka, Adrianna Ziemińska, Michalina Kolasa, Alicja Ratajczyk, Nikola Jankowska, Olga Górna, Hanna Urbaniak

sztab szkoleniowy: trenerka Marta Czapla, trener Grzegorz Czapla, trener przygotowania motorycznego Igor Helwak, trenerka bramkarek Małgorzata Ciąćka

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\"Chcemy nadal cieszyć się piłką ręczną\"
\"Chcemy nadal cieszyć się piłką ręczną\"
\"Chcemy nadal cieszyć się piłką ręczną\"
\"Chcemy nadal cieszyć się piłką ręczną\"

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